Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Курсы иностранных языков при профсоюзном комитете Дипломатической академии МИД РФ проводят олимпиаду по английскому языку, приглашаются все желающие

Полина Французова

Общество
Курсы иностранных языков при профсоюзном комитете Дипломатической академии МИД РФ проводят олимпиаду по английскому языку, приглашаются все желающие
Фото: pixabay.com

Подробности https://www.kursydipacademy.com/news/detail/novosti/Olimpiada/

Срок проведения Олимпиады с 1 по 25 сентября.

Продолжается набор на 2021–2022 учебный год.

Занятия проводятся в очной и дистанционной форме обучения!

Стоимость одного академического часа занятий от 500 руб.

ЯЗЫКИ: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, нидерландский, финский, норвежский, шведский, греческий, чешский, польский, сербский, японский, китайский, арабский, турецкий и др.

Курсы иностранных языков при профсоюзном комитете Дипломатической академии МИД РФ проводят олимпиаду по английскому языку, приглашаются все желающиеФото автора

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

  • 5–11 классы — традиционное обучение (1–3 года).
  • 9-й класс — подготовка к сдаче ОГЭ.
  • 10–11 классы подготовка к сдаче ЕГЭ.
  • Подготовка к международным экзаменам FCE, TOEFL, IELTS, CAE, CPE , BEC (английский язык), DELF, DALF (французский язык), ZMP (немецкий язык), D.E.L.E. (испанский язык).

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ: традиционное обучение (один год), интенсив— ускоренное обучение (1–3 месяца).

Специальные группы: группы выходного дня — 4 часа в субботу или воскресенье, мини-группы, юридический английский, индивидуальное обучение, русский язык как иностранный, занятия в группах, мини-группах и индивидуально, корпоративное обучение, онлайн-занятия в системах ZOOM, Skype, Webinar (индивидуальные и групповые занятия).

Постоянно проводится очное тестирование в офисе по адресу метро Кропоткинская, ул. Остоженка, 10 (офис 309), а также тестирование онлайн.

Режим работы офиса: понедельник — пятница с 11:00 до 20:00.

Более подробная информация — по телефонам (495) 76-76-408, (495) 637-75-62, (495) 637-52-48 и на сайте www.kursydipacademy.com

На правах рекламы

английский языкзнание иностранного языкаизучение иностранного языка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Марина Аплетаева
Марина Аплетаева

Чем опасна фруктово-овощная диета

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Все мнения
О проекте