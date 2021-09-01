Курсы иностранных языков при профсоюзном комитете Дипломатической академии МИД РФ проводят олимпиаду по английскому языку, приглашаются все желающие

Фото: pixabay.com

Подробности https://www.kursydipacademy.com/news/detail/novosti/Olimpiada/

Срок проведения Олимпиады с 1 по 25 сентября.

Продолжается набор на 2021–2022 учебный год.

Занятия проводятся в очной и дистанционной форме обучения!

Стоимость одного академического часа занятий от 500 руб.

ЯЗЫКИ: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, нидерландский, финский, норвежский, шведский, греческий, чешский, польский, сербский, японский, китайский, арабский, турецкий и др.

Фото автора

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

5–11 классы — традиционное обучение (1–3 года).

9-й класс — подготовка к сдаче ОГЭ.

10–11 классы подготовка к сдаче ЕГЭ.

Подготовка к международным экзаменам FCE, TOEFL, IELTS, CAE, CPE , BEC (английский язык), DELF, DALF (французский язык), ZMP (немецкий язык), D.E.L.E. (испанский язык).

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ: традиционное обучение (один год), интенсив— ускоренное обучение (1–3 месяца).

Специальные группы: группы выходного дня — 4 часа в субботу или воскресенье, мини-группы, юридический английский, индивидуальное обучение, русский язык как иностранный, занятия в группах, мини-группах и индивидуально, корпоративное обучение, онлайн-занятия в системах ZOOM, Skype, Webinar (индивидуальные и групповые занятия).

Постоянно проводится очное тестирование в офисе по адресу метро Кропоткинская, ул. Остоженка, 10 (офис 309), а также тестирование онлайн.

Режим работы офиса: понедельник — пятница с 11:00 до 20:00.

Более подробная информация — по телефонам (495) 76-76-408, (495) 637-75-62, (495) 637-52-48 и на сайте www.kursydipacademy.com

На правах рекламы