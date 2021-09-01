Пересадка на наземном транспорте стала бесплатной

Москвичка Анна Филт часто пользуется наземным транспортом и очень рада, что теперь пересадка будет бесплатной / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В среду, 1 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил о введении изменений в систему оплаты проезда на наземном транспорте и принял участие во II Всероссийском марафоне «Новые знания».

Между метро, Московским центральным кольцом и Московскими центральными диаметрами сегодня действует бесплатная пересадка. Жители столицы уже привыкли к этому формату.

— Но пересадка с одного наземного маршрута на другой до сих пор оставалась платной. Но теперь пришло время отказаться от этой традиции, чтобы сделать поездки по городу более удобными для пассажиров, — рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Экономим время и деньги

По решению правительства Москвы с 1 сентября 2021 года пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки.

— Бесплатная пересадка сэкономит деньги примерно 500 тысячам пассажиров в день. Для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тысяч рублей, — отметил глава города.

По словам мэр столицы, такая мера поможет привлечь на наземный транспорт новых пассажиров, поскольку до этого многие люди выбирали пусть более длинный и неудобный, но менее дорогостоящий маршрут.

— Теперь они смогут сэкономить и время, и деньги. Городской наземный транспорт готов к увеличению пассажиропотока, — подчеркнул он.

Чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, карту «Тройка» нужно привязать к личному кабинету в приложении «Метро Москвы» или на сайте Московского метро. После привязки карты бесплатная пересадка подключится в течение 12 часов.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Внедряем технологии

Также мэр Москвы выступил на II марафоне «Новые знания». Свою речь он посвятил теме умных городов и тому, как сегодня формируется цифровое будущее мегаполисов. В том числе глава города сообщил, что система Face Pay для оплаты проезда будет работать на всех станциях Московского метрополитена уже с 15 октября.

— Уже 15 тысяч человек за несколько недель записались на участие в тестировании, — сказал он.

В целом Москва, по словам Сергея Собянина, является одним из мировых лидеров по цифровым технологиям и онлайн-услугам. И наш город, считает мэр столицы, готов к технологической революции.

— Не за горами связь нового поколения 5G, которая тестируется в городе на самых разных участках: на ВДНХ, в отдельных микрорайонах. Сейчас готовится большой проект 5G в Московском метрополитене, — пояснил глава города.

Добиться успехов в цифровизации можно, если внедрить технологии во все сферы городской жизни. В качестве примера он привел Московскую интеллектуально-транспортную систему.

— Искусственный интеллект помогает регулировать светофоры, —сказал он.

КСТАТИ

Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Цветочный джем». В своем блоге мэр написал, что на 35 площадках гостей ждут 75 тысяч живых деревьев, кустарников и цветов. Рестораторы предложат оригинальные блюда и десерты. Более масштабные праздники будут возобновлены после устойчивого и длительного улучшения эпид обстановки.