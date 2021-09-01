В Москве открылся музей Иосифа Кобзона

Ректор Института театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона Дмитрий Томилин и Нинель Кобзон на открытии музея легендарного певца. Они презентовали экспонаты: личные вещи, костюмы, пластинки и многое другое / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В среду, 1 сентября, в Институте театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона открылся музей, посвященный творчеству культового советского вокалиста. На церемонию пришли его вдова Нинель Кобзон, дети, друзья семьи и видные деятели культуры.

Музей легендарного советского и российского певца администрация института решила организовать в том самом классе, где когда-то Иосиф Кобзон преподавал. В этих стенах в 2015 году он впервые начал взращивать молодых артистов. Выпускники того курса уже начали свой профессиональный путь: большинство из них служат в Московском академическом музыкальном театре. Их фотографии с Иосифом Кобзоном украшают одну из стен кабинета.

Любой, кто войдет сюда, сразу же увидит рояль. На нем Иосиф Давыдович никогда не играл, зато этот инструмент украшал его офис в самом центре столицы.

— Мы долго шли к открытию этого музея. Целый год ушел на его создание. Мы тщательно собирали экспонаты. В этом нам помогали Фонд имени Иосифа Давыдовича Кобзона и члены его семьи. Но, наверное, первым экспонатом можно считать бюст артиста. Он находится перед входом в институт и встречает всех наших студентов, вселяя в них творческую уверенность, — рассказал ректор Института театральных искусств Дмитрий Томилин.

Еще одна стена кабинета полностью отдана под биографию Иосифа Кобзона. На стендах описаны ключевые события из его жизни: важные концерты, награды, встречи, депутатская деятельность. Напротив — костюмы артиста. Эти наряды музею пожертвовала вдова артиста Нинель Кобзон. Она принесла концертные костюмы Иосифа Давыдовича и его рубашки разных цветов.

— Больше других Иосиф любил розовый цвет. Для него этот оттенок означал праздник, радость и красоту, — вспоминает Нинель Кобзон. — Я очень довольна тем, каким получился музей. И я думаю, он будет развиваться. Уже сейчас прокручиваю в голове, что же еще из вещей Иосифа сюда принести. У нас дома тоже большой музей. Я думаю, мы будем дружить с руководством института и дальше, организовывать совместные выставки.

Музей наполнили всем, что связано с творчеством маэстро. Здесь можно увидеть афиши его концертов: как те, что украшали театральные тумбы советских времен, так и современные. Удалось даже найти виниловую пластинку с песнями Иосифа Кобзона самого первого тиража, выпущенную в середине 1960-х годов. Этот ценный экспонат музею подарил народный артист России Евгений Глазов.

Фото: АГН Москва

Кроме дисков и грампластинок, на стендах представлены и личные вещи легендарного певца: несколько пар его очков, диктофон, визитки, ежедневник с записями, портфель и даже любимый подстаканник. А еще на полках разместили несколько государственных и творческих наград артиста.

— Я дружил с Иосифом Кобзоном и всегда восхищался им. Не только как артистом. Меня восхищала его человеческая и гражданская позиция, — поделился председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской думы, народный артист России Евгений Герасимов. — У него было сильнейшее внутреннее желание быть нужным людям. Он хотел помогать и учить. И всегда это делал. И, только оказавшись здесь, в институте его имени, я решил, что тоже буду делится опытом. Именно его пример вдохновил меня начать преподавать и набрать свой курс.

Открытие музея совпало с линейкой первокурсников Института театральных искусств. Родственники Иосифа Кобзона дали свои наставления будущим актерам, танцорам, режиссерам и певцам.

— Нас так энергично встретили эти ребята. В их глазах горит огонь, жажда творчества. И мне очень радостно видеть, что здесь, в институте, у них будет место, куда они, надеюсь, будут с интересом приходить и вдохновляться на новые свершения. И я уверена, что мы с вами стоим в начале чего-то большого. Музей будет расти, появятся новые экспонаты, — сказала дочь певца Наталья Раппопорт-Кобзон.

Посетить музей Иосифа Кобзона смогут не только студенты института. По воскресеньям прийти в гости к народному артисту смогут все желающие.

БИОГРАФИЯ

Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр. В 1956 году он окончил Днепропетровский горный техникум. Выступать Кобзон начал еще во время учебы.

В 1964 году Кобзон стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады. С 1984 года работал художественным руководителем вокально-эстрадного отделения Музыкально-педагогического института имени Гнесиных.

Депутат Государственной думы Федерального Собрания России с 1997 по 2018 год. Народный артист СССР, Герой Труда. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени и множеством других государственных наград.

Скончался 30 августа 2018 года после месяца комы.