В столице открылась фотовыставка «Москва. Ничего лишнего»

Фото: Дарья Зверева / Вечерняя Москва

На Тверском бульваре Москвы с 2 по 30 сентября проходит фотовыставка архивных и современных фотографий «Москва. Ничего лишнего». Организатором фотопроекта выступила Госинспекция по недвижимости, которая в этом году отмечает свое 15-летие.

Посетители выставки смогут увидеть, как менялась Москва в результате преобразований, происходивших со второй половины ХХ века по настоящее время. Основу экспозиции составляют 16 двусторонних стендов, на каждом из которых размещены три фотографии одного и того же места с разбивкой по хронологии: 1960–1980 годы, 1990–2005 годы и настоящее время.

Например, москвичи и гости столицы смогут посмотреть, как за полвека изменилась Пушкинская площадь и площадь у Савеловского вокзала, как преобразились территории около станций метро «Чистые пруды», «Кропоткинская» и «Парк культуры», «Маяковская».

Фотопроект призван напомнить об особом вкладе Госинспекции по недвижимости в формирование современного облика города. Специалисты ведомства следят за законностью возведения и использования объектов недвижимости на территории Москвы.

— Одним из приоритетных направлений нашей деятельности является выявление и пресечение самостроя. Благодаря целенаправленной борьбе с самовольным строительством сегодня мы можем в полной мере оценить архитектурную и эстетическую красоту столицы. За время работы Госинспекции по недвижимости было выявлено более 30 тысяч объектов незаконного строительства, а общая площадь демонтированных незаконных строений составила свыше 4,3 млн квадратных метров, — подчеркнул начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Он добавил, что на месте незаконных и самовольных построек появляются новые общественные пространства. В частности, на освобожденных территориях разбивают скверы, зоны для отдыха москвичей, развивают дорожно-транспортную инфраструктуру.