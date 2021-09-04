К чему могут привести попытки воспитать из ребенка гения

Алиса Теплякова, которая стала студенткой в 9 лет / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Девятилетняя Алиса Теплякова получила студенческий билет и стала учащейся факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. О плюсах и минусах гениальных детей «Вечерка» поговорила с клиническим психофизиологом Александром Манаенковым.

Вопрос 1. Столь раннее стремление учиться может повлиять на жизнь ребенка?

Хуже всего дети переживают раннее взросление, когда оно не идет изнутри, а насаждается взрослыми. В Сети можно найти пособия «Как быстро прокачать своего ребенка», есть факты о родителях, заставляющих отпрысков учиться с пеленок. А потом у ребят появляются проблемы с психикой. Например, расстройство тревожного спектра, аффективное расстройство. Хронический стресс может привести к опасным последствиям — псориазу, рассеянному склерозу, сердечно-сосудистым заболеваниям.

Вопрос 2. Гениальный и одаренный ребенок — это одно и то же?

Это разные феномены. Не каждый человек может быть гением. Если смотреть на классическую психологическую теорию, гениальность — это уникальное, когда человек генерирует принципиально новое.

Вопрос 3. Всегда ли гениальность сопровождается проблемами с социализацией?

Это довольно частое явление. Мне попадались люди, которые набирали огромное количество баллов за IQ-тесты. Они говорят, насколько одинокими себя ощущают. Многое понимают, но не с кем поговорить — нет людей, способных понять, на каком уровне они функционируют.

Вопрос 4. Полезны ли кружки и школы для одаренных детей?

Да. Перед детьми надо ставить сложные задачи, но с этим важно не переборщить. Социализация в таких местах, где дети схожи по уровню интеллекта, всяко будет проходить проще, чем в случае, когда различия слишком большие.

Вопрос 5. Что делать родителям, если их ребенок вундеркинд?

Есть большая разница между тем, чтобы давать ребенку все, что нужно для его развития, и «вешать» на ребенка эти возможности, когда он их не ждет. Не так важно вообще вешать ярлык, что человек гений, вундеркинд. Просто надо давать ему возможность делать то, что ему интересно.