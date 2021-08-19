Восьмилетняя москвичка поступила на платное отделение психфака МГУ

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Восьмилетняя москвичка Алиса Теплякова смогла поступить на платное отделение психологического факультета МГУ. Об этом сообщил ее отец Евгений Тепляков.

— Мы не прошли на бюджет, но наших баллов достаточно, чтобы поступить на контрактную основу. Мы поехали на факультет, и сегодня я подписал договор со своей стороны. От нас осталось только оплатить первый семестр, и все, — рассказал он.

Тепляков добавил, что поступить в университет после школы — «нормальное желание». Сотрудники факультета являются профессионалами, они должны понять, что в данном случае нужен индивидуальный подход, приводит его слова РБК.

17 августа сообщалось, что Теплякова не смогла поступить на бюджет психфака МГУ. Ее имя и фамилия отсутствовали в списке зачисленных туда студентов.

В середине июля факультет психологии МГУ выразил готовность принять на обучение Теплякову. Она сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии, а также информатике, после чего ей вручили аттестат за 11-й класс.

Ректор МГУ Виктор Садовничий комментируя данную ситуацию, отметил, что видел множество ребят, поступавших в 14–15 лет, но это — всегда особый случай. Если Теплякову примут, ей необходимо выделить педагога-психолога, который помог бы ей комфортно учиться в университете, добавил он.