Цифровой паспорт участка повышает качество медпомощи

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Цифровой паспорт участка заработал во всех поликлиниках Москвы. 5 сентября столичные врачи рассказали «Вечерней Москве», чем полезен новый сервис.

Новый сервис позволяет участковым врачам получить доступ к актуальной, автоматически обновляемой информации о пациентах своего участка в режиме онлайн.

Благодаря этому медики смогут эффективнее следить за здоровьем горожан.

По словам главврача поликлиники № 46 Дениса Серова, появление цифрового паспорта участка — хорошее подспорье для всех врачей, которое позволяет сэкономить немало времени.

— Фактически электронный паспорт является полноценной аналитической системой и дает возможность видеть картину в целом, а при необходимости — быстро реагировать на ситуацию с конкретным пациентом, — отметил он. — Скажем, если кто-то получает плохие результаты анализов, врач увидит в системе, и это повод для него обратить внимание на конкретного пациента.

Эта технология, считает Денис Серов, хорошо применима и при отслеживании инфекционных заболеваний, а также для выявления других конкретных заболеваний у пациентов участка.

— Не секрет: чем более эффективно будет использоваться время врача, тем больше внимания он сможет уделить пациенту и пристальнее следить за его здоровьем. Так что это нововведение в конечном итоге работает на пользу здоровья всех жителей столицы, — подчеркнул главврач.

В том, что сервис будет полезен, уверен и главврач детской поликлиники № 122 Александр Брагин.

— Это важнейшее событие для всей участковой службы, которая является основной в амбулаторно-поликлинической сети, — отметил он. — Это огромный шаг по улучшению качества обслуживания всего населения.

Например, ночью родители вызвали ребенку скорую помощь из-за приступа астмы. Врач увидит это в системе и поймет, что необходимо утром нанести визит этой семье, чтобы проверить здоровье малыша.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Информация, которая еще совсем недавно хранилась только в бумажных журналах, теперь обновляется в режиме реального времени и доступна медикам в любой момент в удобном формате. Благодаря этому все участковые врачи могут отслеживать динамику изменений в показателях здоровья своих пациентов. Такой сервис позволяет быстрее принимать решение о назначении дополнительных исследований, консультаций узких специалистов и тактике лечения.