Грипп и ВИЧ нипочем: кому можно не бояться вирусных инфекций и почему

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Устойчивость к ряду вирусных заболеваний зависит от мутаций целевых рецепторов, качества врожденного иммунитета, уровня воспалительной реактивности иммунной системы. Об этих и других аспектах, смягчающих течение инфекций или уберегающих от них, «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.

— На планете есть заметный процент людей, способных эффективно бороться с различными вирусами, особенно на ранних этапах. Это происходит за счет врожденного иммунитета и отсутствия хронических заболеваний. Есть и генетические особенности, способствующие лучшей борьбе организма с вирусами. Также важны эффективность и количество выделяемых интерферонов, — пояснил эксперт.

По словам специалиста, восприимчивость к некоторым вирусным заболеваниям связана в первую очередь с «особенностями целевых рецепторов конкретного организма». Так, на планете существует небольшой процент людей, которые практически не могут заразиться ВИЧ. Рецепторы, с помощью которых инфекция проникает в их клетки, имеют определенную мутацию, препятствующую заражению, объяснил Крючков.

Вторая причина невосприимчивости организма к инфекции — хороший врожденный иммунитет, считает иммунолог.

— Речь идет о противовирусном иммунитете, но не адаптивном, а врожденном, распознающим общие чужеродные антигены. У всех разная степень защиты, обусловленная врожденным иммунитетом. Кроме того, стоит помнить и о противовирусной интерфероновой системе. У ряда людей этот иммунитет работает значительно эффективнее, чем у других, — заметил Крючков.

Наличие хронических заболеваний и факт приема иммуносупрессантов (препаратов, ослабляющих или подавляющих иммунитет) также играют роль, добавил собеседник «ВМ».

— У людей с отсутствием формального иммунодефицита и хронических заболеваний устойчивость систем органов и тканей значительно выше, чем у тех, кто имеет тяжелые хронические заболевания. Также важно, принимает ли человек иммуносупрессанты. Из-за них иммунитет может развиться неполноценно, — прокомментировал врач.

Крючков упомянул и о склонности к развитию системных воспалительных реакций. Этот фактор, называемый воспалительной реактивностью иммунной системы, также влияет на устойчивость к вирусам.

Выявить уровень своей восприимчивости к инфекциям заранее невозможно. По словам иммунолога, в клинической практике не существует анализов, направленных на оценку этого показателя.

В завершение специалист подчеркнул: на Земле нет людей, полностью застрахованных от заражения COVID-19.

— В отношении коронавирусной инфекции нет абсолютно защищенных людей. Есть только те, кто значительно более устойчив к тяжелому течению болезни. Их немало, но это не гарантирует абсолютную защищенность при любых условиях, — заметил Крючков.

Данную особенность он объяснил отсутствием мутаций у рецептора АПФ2, отвечающего за заражение коронавирусом.

— Известных мутаций, которые бы препятствовали проникновению коронавируса, пока не обнаружено. Думаю, вряд ли они есть. Но эта инфекция проникает в организм не только через указанные рецепторы. Существуют и другие, играющие вспомогательную роль. Есть шанс, что они имеют «защитные» мутации, но пока это вопрос для дискуссии — они еще не найдены, — заключил собеседник.