Достоин высшей награды: 74 года назад метрополитену вручили орден Ленина

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6 сентября 1947 года (74 года назад) Московскому метрополитену был вручен орден Ленина.

Это была высшая награда Советского Союза, которой удостаивались не только люди, но и коллективы предприятий и даже города. Вручение ордена Ленина было приурочено к восьмисотлетию Москвы.

— Такое событие в истории столицы стало временем подведения итогов: как менялась Москва в разные годы. Одни из самых радикальных изменений в облике города произошли как раз в годы СССР. И метрополитен стал одним из символов Новой Москвы и успехов Советского Союза, — рассказал историк инженерии Сергей Морозов.

Метрополитен всегда был под пристальным вниманием власти, но зато никогда не был обделен наградами. По итогам пуска метро в 1935 году орденом Ленина были награждены 37 человек, среди которых был Никита Хрущев, занимавший пост первого секретаря Московского комитета партии.

В одном приказе с метрополитеном наградили и другие предприятия. Высшей награды удостоилась пожарная охрана столицы, Парк культуры имени Горького, трест «Мосжилстрой» и другие. То, что метрополитен носил в то время имя Лазаря Кагановича, в приказе упомянуто не было.

Впоследствии имя Ленина и его образ станет для метро идеологической палочкой-выручалочкой.

Процесс десталинизации, запущенный Хрущевым, коснулся и метрополитена. В вестибюле станции «Добрынинская» на мозаичном панно, изображавшем парад физкультурников, пассажиры метро видят портрет Гагарина, который несут восторженные спортсмены. Станция была открыта в 1950 году, когда самому Юрию Гагарину было только 15 лет. Первый космонавт был изображен вместо портрета Сталина. Одна из мозаик на станции «Комсомольская» Кольцевой линии изображает Ильича, держащего речь перед красногвардейцами.

В первоначальном варианте там был другой вождь, который вручал гвардейское знамя защитникам Москвы. Наконец, на «Киевской»-кольцевой, где на мозаике Ленин вновь держит речь к трудящимся, стоящий сразу позади него Сталин был просто убран с изображения.

Имя Ленина на схеме метро пережило СССР, и до сих пор существуют станции «Библиотека имени Ленина» и «Площадь Ильича», при том что сама площадь с таким названием давно переименована в Рогожскую Заставу.

ЦИФРА

2 раза на схеме Московского метрополитена встречалось имя Сталина. Оно не сохранилось до наших дней.

КСТАТИ

Имя российского императора Александра I появилось на схеме московского метро в 1990 году вместе с переименованием станции «Калининская» в «Александровский сад».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

С 24 декабря 1946 года станция «Улица Коминтерна» стала называться «Калининской». Это переименование стало первым в истории Московского метрополитена.