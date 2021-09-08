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Электричество почти полностью заменит бензин

Андрей Васильев

Общество
Электричество почти полностью заменит бензин
Москвичка Анна Чепурная предпочитает пользоваться метро: это экономит ей время на дорогу / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Доля электрического городского транспорта в столице через пять лет может достичь 90 процентов. Реально ли это — «Вечерняя Москва» разбиралась вместе с экспертами.

Через пять лет городской транспорт будет по большей части электрическим. Такую задачу поставил мэр Москвы, сообщил глава Департамента транспорта Максим Ликсутов.

— Уже сейчас он у нас на 70 процентов электрический, учитывая метро и электрички — приблизимся к 90 процентам, — пояснил он.

Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики, пояснил, что Москва последовательно делает ставку на развитие электрического транспорта.

— В основном, конечно, это транспорт рельсовый: метро, МЦК, МЦД и трамваи. Он хорош тем, что не стоит в пробках, помогает преодолевать расстояния за гарантированное время, — говорит Михаил Яковлевич. — Плюс электротранспорт не делает выбросов в атмосферу — не создает, как автомобили, смога. Больше того: он резко снижает число автомобилей на улицах Москвы, потому что удобен, и многие автомобилисты просто на него пересаживаются.

Электробусы — один из видов электрического транспорта, пусть и не рельсовый. Сегодня в столице на маршруты вышло уже более семисот таких машин. По словам эксперта, они существенно дешевле троллейбусов: не требуют подвесной сети.

— К тому же электробусы, в отличие от троллейбусов, существенно более маневренны. Они не застывают на дороге и не выстраиваются друг за другом, если нет напряжения в сети или у кого-то упали «рога». Потому что нет ни «рогов», ни сети, — поясняет эксперт по общественному транспорту центра «Пробок.Нет» Александр Чекмарев.

Михаил Блинкин добавляет:

— Электротранспорт сейчас в супермоде во всем мире, но он предполагает гораздо более элегантные решения, чем все эти провода, к которым люди у нас привыкли более чем за шесть десятков лет. Если есть у города возможность купить более современный подвижной состав, это прекрасно.

Самый, пожалуй, перспективный вид электротранспорта, который сегодня развивается в Москве, это Московские центральные диаметры. Дело в том, что Москва и область — уже давно единое целое.

И огромная часть автомобильного трафика — именно «областные» машины. Ведь в Химках, Красногорске, Балашихе и других городах ближнего Подмосковья просто нет метро. А ездить на работу по схеме «маршрутка плюс подземка» многим неудобно.

— МЦД дают возможность многим жителям области достаточно комфортно, не в давке, под кондиционером, сидя в мягком кресле и чистом вагоне, попасть из дома в офис, — пояснил Михаил Блинкин. — И человек думает: зачем я поеду на машине по пробкам и потрачу час-полтора, если можно за 40 минут доехать в центр Москвы на электричке. Так что у МЦД большое будущее.

Сейчас, напомним, работают лишь два центральных диаметра. Но в планах на ближайшие годы их целых пять.

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