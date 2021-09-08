110 лет исполнилось Научно-медицинскому Геронтологическому центру «Переделкино»

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Научно-медицинский Геронтологический центр «Переделкино» — старейшее социальное учреждение страны. С 1911 года центр выполняет свою важную функцию: дарит заботу, внимание и поддержку старшему поколению и людям с ограниченными возможностями здоровья.

За более чем вековую историю учреждение неоднократно меняло свое названиеи прошло путь от Городского убежища имени С.А. и А.П. Тарасовых или, как его называли в обиходе, Тарасовской богадельни и «Интерната персональных пенсионеров» до Научно-медицинского Геронтологического центра «Переделкино».

В разные годы менялось и его местоположение. Так, учреждение было открыто в 1911 году на Шаболовке, но в начале Великой Отечественной войны дом ветеранов был эвакуирован в Подольский район Московской области, а затем в Ивановскую область. Вернулись ветераны на территорию бывшей усадьбы барона Боде-Колычева в 1945 году. Сегодня Научно-медицинский Геронтологический центр «Переделкино» располагается рядом с Мещерским лесничеством.

В советское время в учреждение поступали заслуженные ветераны революции и партии со всего Советского Союза и зарубежья.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак лично поздравил жителей и сотрудников НМГЦ «Переделкино» с юбилеем.

— 110 лет — серьезный возраст для учреждения. По своему послужному списку оно относится к плеяде легендарных. Благодаря вашему труду и труду ваших предшественников, сотни тысяч людей получили должный уход и смогли реализовать себя, — отметил Евгений Стружак.

Фото: Pixabay

Министр поблагодарил жителей за активную позицию и сотрудников за работу. Благодарственное письмо от руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы получила заведующая социальным отделением, в котором оказывают помощьнуждающимся в постоянномуходе, Елена Горбовец.

— Центр для меня — второй дом. А жители — вторая семья. Мы с коллегами всегда помогаем нашим проживающим, поддерживаем их интересы, новые увлечения, — поделилась Елена.

В Центре проживают 160 человек. Ветераны занимаются спортом, реализуют себя в творчестве. Художественная самодеятельность, изобразительное искусство, рукоделие, театральная студия, лечебная гимнастика, скандинавская ходьба — все эти направления очень популярны среди жителей. В НМГЦ «Переделкино» реализован полный цикл физиотерапевтических и реабилитационных процедур. Действуют группы здоровья, проводятся занятия ЛФК.

Сегодня среди проживающих можно встретить и бывших сотрудников учреждения. В их числе — Валентина Шитакова, которая почти 40 она проработала в Центре медсестрой и уже 14 лет возглавляет его Совет ветеранов.

— Однажды у меня спросили:«Что главное в вашей жизни?». Я ответила: «Мои родители, муж, племянник Андрей и мой Центр». Сейчас уже нет родителей и мужа, но у меня есть Андрей и Центр. У меня никогда не возникала мысль о том, чтобы сменить сферу деятельности. Всю свою жизнь я посвятила помощи людям пожилого возраста. Я дарила им заботу и внимание. Тогда они ко мне приходили, как к профессиональному работнику, сейчас приходят, как к председателю Совета ветеранов, но с идентичными вопросами. И я опять же нахожу истинное удовольствие от общения с ними, — с вдохновением рассказывает Валентина Шитакова.

НМГЦ «Переделкино» идет в ногу со временем. В декабре 2020 года на его базе был открыт первый в Москве Центр компетенций Департамента труда и соцзащиты населения города Москвы для учреждений стационарного социального обслуживания. Благодаря работе Центра сотрудники столичных домов-интернатов и пансионатов для ветеранов труда смогут повысить свой профессиональный уровень и освоить современные технологии ухода.

Символично, что накануне 110-летия НМГЦ «Переделкино» Центр компетенций получил образовательную лицензию по программе дополнительного профессионального образования. Прошедшим обучение будут выданы документы государственного образца, которые дают право на профессиональную деятельности на всей территории России.

Поздравляем сотрудников и проживающих НМГЦ «Переделкино» с юбилеем! Желаем здоровья, дальнейших успехов и реализации всех планов!