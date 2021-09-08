Что известно о взрыве газа в Ногинске

Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Ногинске. Там в девятиэтажном жилом доме произошел мощный хлопок газа. Спасатели разбирают завалы и ищут людей, которые могут находиться под ними / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В среду, 8 сентября, на улице 28 Июня в Ногинске произошел хлопок бытового газа в жилом доме. В результате обрушилась часть внешней стены и перекрытия. 17 квартир полностью разрушены. Двое человек погибли. 17 жильцов дома пострадали: шестеро из них госпитализированы.

Момент происшествия попал в поле зрения городских камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как часть жилого дома «вылетает» на тротуар. Обломки здания задели припаркованные рядом автомобили.

— Рано утром я гуляла в парке «Волхонка» за километр от дома. И вдруг услышала грохот, — рассказывает Ольга Ганжара, председатель совета многоквартирного дома № 9а по улице 28 Июня, в котором случилось происшествие. — Когда прибежала к месту, увидела: четыре квартиры буквально вывалились, с торцевой стороны дома выпала стена.

МЧС и скорая помощь, по словам Ольги Ганжары, были на месте спустя 10 минут. Они сразу начали спасать пострадавших и эвакуировать жильцов дома.

Жизням пострадавших детей ничего не угрожает, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

— Пострадал 2-й подъезд. С 1-го по 4-й этаж все люди эвакуированы. Двоих под завалами нашли. Говорят, там должны быть еще четыре человека, — добавила Ольга Ганжара. — Тут все оцеплено. Мародерства нет. Все успокоились. Но поначалу, конечно, шок был, что говорить, а сейчас вроде бы все нормально.

Жителей дома временно разместили в здании детского сада № 2. Соседи пострадавших тоже пришли туда, они предлагают свою помощь. Одна из неравнодушных — жительница соседнего дома Любовь Киселева.

— Сейчас собираем с дочкой вещи, чтобы отнести их пострадавшим. Постараемся помочь чем сможем, — сказала Любовь Киселева.

На место происшествия приехали представители общества автомобилистов.

— Они предлагают свои услуги: людей развезти, если понадобится. В садик уже пиццу заказали, чай принесли, чтобы накормить пострадавших. Подвоз воды организован. Людям сразу была оказана помощь: и медицинская, и гуманитарная, — добавила Ольга Ганжара.

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

На место происшествия приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он встретился с жителями дома.

— Губернатор рассказал, какая будет компенсация, каким образом будет происходить переселение, будет ли предоставляться жилье взамен разрушенного. На все вопросы он квалифицированно ответил, — рассказала Ольга Ганжара.

Семьи погибших получат по одному миллиону рублей. Получившим ранения выплатят от 100 до 500 тысяч рублей. По словам главы Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Юлии Белеховой, дом, в котором произошло происшествие, относительно новый. По результатам плановых проверок он был в нормальном состоянии.

— Год назад в здании была проверка газового оборудования по квартирам. Договоры заключены. Дом был не в аварийном состоянии, — сказала Юлия Белехова. — Сначала нужно провести экспертизу и не допустить дальнейших обрушений. А после уже оценивать, можно ли восстановить дом.

По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительной версии следствия, причиной происшествия могло стать то, что жильцы оставили газовую плиту включенной на ночь, чтобы согреться. К утру огонь мог погаснуть, а газ продолжал поступать и воспламенился, когда в квартире включили свет.

— На месте работают 329 человек, 76 единиц спецтехники. От МЧС России задействованы 257 человек и 51 единица техники. Остальные — другие службы: скорая помощь, администрация Ногинска, Центральный аэромобильный спасательный отряд, Ногинский спасательный центр и другие, — прокомментировали в Главном управлении МЧС России по Московской области.

ТРАГЕДИИ

— Последнее похожее по масштабу происшествие произошло в Подмосковье 4 апреля 2020 года. Тогда на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в Орехово-Зуеве произошел хлопок бытового газа. В результате в здании обрушились перекрытия с первого по пятый этаж. Один человек погиб, еще четверо пострадали.

— Еще одно крупное происшествие случилось 26 марта 2020 года в Магнитогорске. Там в результате хлопка газа в жилом доме погибли два человека. Еще двое пострадали.

— 11 августа 2021 года в Пашковском микрорайоне Краснодара в жилой четырехэтажке произошел взрыв бытового газа. В результате один человек погиб, а еще двое получили серьезные травмы.