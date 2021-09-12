Почувствуй себя нужным: в пунктах вакцинации работают «серебряные» волонтеры

Волонтеры Наталья Полякова (слева) и Елена Кудрина в пункте вакцинации на ВДНХ / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Прививку от коронавируса сделали уже несколько миллионов человек. В пунктах вакцинации работают лучшие врачи, а еще — самые добрые волонтеры.

Принято считать, что волонтерством занимаются молодые люди. Но это совсем не так. В столице уже несколько лет активно развивается «серебряное» добровольчество — помощь на самых разных мероприятиях оказывают люди старше 55 лет.

Наталье Ивановне Поляковой — 69 лет. Волонтерством она занимается с 2015 года.

— В определенный период жизни у меня наступил момент, когда я уже вышла на пенсию, но делиться своими знаниями, быть полезной обществу очень хотелось, — поделилась она.

У Поляковой трое детей и несколько внуков, с которыми она очень любит проводить время. Но все же там свои семьи, и докучать им ей совсем не хочется, поэтому Наталья Ивановна стала искать возможности для самореализации.

— В 2015 году я оказалась на выставке для людей старшего поколения «50 плюс» и увидела там стенд ресурсного центра «Мосволонтер», — вспоминает она. — Очень тогда удивилась, что и я тоже, будучи уже на пенсии, могу быть чем-то полезной. В тот день оставила заявку, и со мной связались.

Москвичка прошла «Школу волонтера», узнала о разных направлениях деятельности. За прошедшие годы она успела попробовать себя в разных делах — была экскурсоводом в музее, помогала на спортивных соревнованиях и патриотических акциях, а в этом году стала «Помощником вакцинации».

— Я понимаю, как важна прививка для победы над коронавирусом, поэтому решила записаться в этот проект, — рассказала она.

Наталья Ивановна и сама уже сделала прививку, оба компонента перенесла хорошо.

В пункте вакцинации на ВДНХ она дежурит несколько дней в неделю. Ее задача — встречать посетителей у павильона «Здоровая Москва», которые пришли сделать прививку.

— Я помогаю им заполнить необходимые документы, подсказываю, куда идти, отвечаю на интересующие их вопросы и, конечно, подбадриваю, — улыбается она. — Некоторые приходят, боятся, что будет больно, и я рассказываю им про весь процесс, про высокую квалификацию врачей. После прививки люди выходят с благодарностью.

Кроме того, Наталья Полякова следит за соблюдением социальной дистанции и ношением масок. Волонтерство, отмечает она, дает ей силы и вдохновение продолжать жить и радоваться каждому дню.

— Чувствую себя нужной, полезной, и это очень много значит для меня, — говорит она.

Наталья Ивановна ведет активный образ жизни.

— Времени свободного у меня немного, я ведь еще занимаюсь в проекте «Московское долголетие», учу иностранный язык, хожу на гимнастику и карвинг, — рассказывает пенсионерка.

Медсестра Ольга Савинкова делает прививку Андрею Гривальду / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

50-летняя Елена Кудрина тоже стала «Помощником вакцинации». Она считает, что таким образом вносит свой небольшой, скромный вклад в борьбу с пандемией.

— Задача волонтеров — не просто подсказать людям, ответить на их вопросы, но и встретить их в пункте вакцинации с улыбкой — от внутреннего настроя многое зависит, — отмечает москвичка.

Вакцинировалась Елена еще весной, и теперь своим примером вдохновляет на это других людей — друзей, знакомых и всех сомневающихся. Своим опытом она делится и с посетителями павильона «Здоровая Москва», если у них возникают вопросы.

— Многие, кому я рассказывала о своей вакцинации, тоже потом сделали прививку, — говорит она.

Волонтерством Кудрина тоже занимается довольно давно, а в 2020 году она официально получила волонтерскую книжку.

— До этого были какие-то мероприятия, где я помогала, акции, но я считаю началом официальной своей деятельности именно прошлый год, — уточняет москвичка.

В 2020 году Елена Николаевна принимала участие в параде ко Дню Победы, сопровождала ветеранов на трибунах.

— Для меня это непередаваемые чувства — быть рядом с теми, кто прошел через войну, дух захватывает от общения с этими великими людьми, — сказала она.

В этом году она тоже принимала участие в торжественных мероприятиях к 9 Мая, участвовала в раздаче защитных масок по ходу движения колонны. Свои ощущения от добровольчества она сравнивает с адреналином у спортсменов, которые получают удовольствие от своей деятельности, а без нее чувствуют себя ненужными, потерянными. Так же и она.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы:

— Эффективный и уже проверенный способ защиты от коронавирусной инфекции — это прививка. Мы понимаем, что это единственный способ победить пандемию. И совершить этот важный шаг горожанам помогают волонтеры. Они встречают москвичей на прививочных пунктах в популярных и удобных для москвичей местах. В нашем городе много неравнодушных людей, и сегодня их помощь нужна именно на этом рубеже борьбы с пандемией.

КСТАТИ

Этим летом в столице открылся молодежный волонтерский центр на Ленинградском проспекте. Он станет площадкой для обмена опытом, обучения и общения всех добровольцев столицы. Здесь будут проводить круглые столы, семинары, мастер-классы, неформальные встречи и другие мероприятия. Зарегистрироваться в волонтерский корпус «Помощников вакцинации» можно на вакцинация.мосволонтер.рф. Сейчас дежурства организованы в 60 прививочных пунктах, к акции уже присоединились более девяти тысяч человек, многие из которых — люди старшего возраста.