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Новые поликлиники строят по самому современному московскому стандарту

Марьяна Шевцова

Общество
Новые поликлиники строят по самому современному московскому стандарту
Главный врач Елена Лисицина встречает первых пациентов новой поликлиники в городском округе Щербинка / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

13 сентября в городском округе Щербинка первых пациентов приняла новая поликлиника для детей и взрослых, которая полностью соответствует московскому стандарту.

Программа модернизации объектов первичной медицинской помощи в Москве реализуется уже несколько лет. За это время были капитально отремонтированы несколько десятков поликлиник в разных районах столицы. Дошла очередь и до Новой Москвы.

Поликлинику в Щербинке жители очень ждали. Разработанный проект учел все нововведения московского стандарта. Медицинское учреждение получилось современным, светлым и комфортным.

— Мы очень довольны. По сравнению с тем, какие поликлиники были раньше, — большая разница, — поделился впечатлениями местный житель Юрий Щипов.

Москвич пришел на прием к педиатру вместе с маленьким сыном Тимофеем.

— Он немного приболел, решили показать его врачу, — рассказал папа.

По словам Юрия, пока в новом здании непривычно, все незнакомое.

— Но главное — сделали удобно и современно. Видно, что старались для людей, — подчеркнул он.

Поликлиника получилась действительно огромной. Общая площадь — более 11 тысяч квадратных метров. Тут можно и заблудиться, но избежать этого поможет навигация — на каждом этаже есть указатели, сделанные в едином стиле.

— Здесь смогут получать помощь 750 человек в смену — 500 взрослых и 250 детей, — сказала главврач медучреждения Елена Лисицина.

Поликлиника разделена на две части: детское отделение и взрослое, в котором есть женская консультация. У каждого блока отдельный вход.

— Таким образом, потоки пациентов не пересекаются, — пояснила главврач.

Работают 78 медиков: педиатры, офтальмологи, оториноларингологи, хирурги, неврологи, кардиологи, эндокринологи, гастроэнтерологи. Открыто отделение здорового ребенка, массажный кабинет, есть помещение для кормления и взвешивания детей.

— Важно, что самые востребованные кабинеты — дежурных врачей и процедурные — находятся на первом этаже. Профильные специалисты — на втором этаже, отделение функциональной диагностики — на третьем этаже, административные помещения — на самом верху, — подчеркнула Елена Лисицина.

Оснащено учреждение по высшему разряду. В здании будет открыто отделение лучевой диагностики, укомплектованное магнитно-резонансным томографом, есть цифровой флюорограф, рентгенологическая установка и маммограф. Для проведения УЗИ закуплены пять аппаратов экспертного класса.

— В ближайшее время здесь заработает первое в Щербинке эндоскопическое отделение, — добавила главврач.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Лебедев, заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы:

— Во время капитального ремонта поликлиник изменяется планировка всех зданий, в результате чего появляется больше открытых пространств, увеличивается полезная площадь за счет переоборудования подвальных и цокольных помещений под складские и бытовые объекты. Особое внимание при проведении работ уделяется подбору качественных материалов, современному дизайну и интерьеру. Каждая поликлиника получает дополнительные энергомощности для подключения нового и современного оборудования.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Электронная медицинская карта заведена уже для 15 миллионов пациентов. До конца года на 2 миллиона детей будут собраны все данные с рождения. Внедренная во взрослых поликлиниках система поддержки принятия врачебных решений позволила сформировать более 400 тысяч направлений на исследования и поставить более 2 миллионов предварительных диагнозов с помощью искусственного интеллекта.

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