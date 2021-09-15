Как защитить свой автомобиль: достаточно ли ОСАГО

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ОСАГО — обязательный страховой полис, который должен быть у каждого автовладельца. Он покрывает ущерб от ДТП, но расходы на ремонт касаются только того автомобиля, которому водитель причинил вред. Защитить свое транспортное средство можно с помощью добровольного страхования. По полису каско компенсируется практически любое повреждение машины.

Что покрывает ОСАГО?

Полис ОСАГО страхует только гражданскую ответственность. То есть он покрывает ущерб, который водитель нанес жизни, здоровью и автомобилю других лиц, пострадавших в ДТП. Размер компенсации ограничен 400 тысячами рублей — по ущербу, 500 тысячами рублей — по жизни и здоровью. Все, что свыше этой суммы, оплачивает виновник аварии.

Каско, в отличие от ОСАГО, защищает именно машину владельца. Застраховать ее можно от различных рисков:

• столкновения с другими транспортными средствами по вине владельца;

• пожара, взрыва, возгорания, в т. ч. электропроводки;

• повреждения в результате урагана, наводнения и других стихийных бедствий;

• повреждения посторонними предметами — камнями из-под колес других машин, сосульками, снегом и т. п.;

• хищения или угона автомобиля; кражи отдельных деталей машины и др.

Когда обязательно покупать каско?

Согласно закону, каско — добровольное страхование. Но на практике оно порой превращается в необходимость. Так происходит при покупке машины в кредит, когда банк хочет получить гарантии того, что должник вернет заемные средства. Но и для автовладельца будет разумным оформить каско на транспортное средство, чтобы обезопаситься от рисков, связанных с ремонтом или полным уничтожением авто. Таким образом оформление каско выгодно обеим сторонам.

От покупки каско можно отказаться. В таком случае банк обычно поднимает ставку по кредиту, сокращает его срок, требует поручителей или даже отказывает в кредитовании.

5 способов законно сэкономить на каско

Каско — один из дорогостоящих видов страхования. Но его цену можно существенно снизить, если грамотно подойти к этому вопросу:

• купить полис онлайн;

• купить полис с франшизой;

• получить скидку за аварийное вождение;

• прибрести сокращенную версию полиса — Мини-КАСКО и МикроКАСКО;

• получить скидку на авто старше пяти лет.

Как рассчитать стоимость каско?

Каждая страховая компания рассчитывает стоимость полиса по собственным формулам и коэффициентам. Сделать предварительный просчет можно на онлайн-калькуляторе. Понадобится ввести параметры авто и выбрать нужные опции. Например, каско от «Совкомбанк Страхование» может включать как стандартные страховые случаи, так и любой перечень рисков, необходимых в каждом конкретном случае.

Порой одного полиса ОСАГО недостаточно. Это может быть связано как с требованиями банка, так и с личными предпочтениями водителя. Наличие сразу двух страховых полисов позволяет максимально обезопаситься от незапланированных трат.

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