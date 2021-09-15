Легенды и мифы родных регионов

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

15 сентября стартовал прием заявок на всероссийский конкурс «Смотри, это Россия!». В прошлом году более 200 тысяч человек голосовали за работы участников.

Главная тема конкурса — легенды и сказания того региона, в котором проживают его участники.

В видеоролике длительностью от минуты до трех командам нужно представить мифы, предания, народные сказки или фольклорных персонажей своей малой родины. Проект проводится во второй раз по инициативе главы Якутии Айсена Николаева, представителей руководства правительства республики, Росмолодежи, Ростуризма и Министерства культуры России. В прошлом году в конкурсе приняли участие 17,5 тысячи детей и подростков.

— Мы вместе с партнерами решили, что проект надо активно продвигать во всех регионах России. Таким образом Якутия продолжает создавать идеи, которые впоследствии становятся трендами всей нашей страны. Уверен, что и в этом году ребята примут самое активное участие в конкурсе, — отметил Айсен Николаев.

Как отметили организаторы мероприятия, число легенд в одной работе может быть любым.

— Кроме того, можно использовать фото- и видеовыставки других материалов, музыку, спецэффекты и монтаж. Ролик будет загружен на один из видеохостингов, поэтому нужно заранее изучить его правила, чтобы работу не заблокировали, — добавили они.

Подать заявки могут команды из пяти человек в трех возрастных категориях: от 6 до 10 лет, с 11 до 15 и с 16 до 18 лет. Сделать это должен совершеннолетний куратор. Заполнить форму регистрации на сайте нужно до 1 ноября.