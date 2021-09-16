Край дружелюбных людей

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Ростуризм совместно с крупным туристическим оператором и правительством Тюменской области запустили чартерную программу из Москвы в столицу сибирского региона. Корреспондент «Вечерней Москвы» в числе первых отправилась на чартерном рейсе в Тюмень и узнала о пользе местных термальных источников, нефтяном достоянии области и о том, из чего же состоит «сибирская кухня».

Тюмень — город контрастов. В нем высокие «стекляшки» могут легко соседствовать с маленькими, деревянными и аккуратными домиками с резными наличниками, а четырехуровневая набережная и необычные скверы с памятниками, посвященным нефтедобыче.

Купеческий размах

Чтобы прочувствовать колорит города, лучше всего отправиться на интерактивную обзорную экскурсию «Тюмень — купеческая». Ведет ее экскурсовод Марина Сафина в образе купчихи Аполлинарии Шешуковой. Во время прогулки по городу можно узнать о тех зданиях, которые появились благодаря предпринимателям-меценатам.

— Например, купец Михаил Брюханов способствовал строительству моста к железнодорожному вокзалу, а также проведению городского электрического освещения. А благодаря Андрею Текутьеву в нашем городе появилась публичная библиотека, каменная городская больница и первое во всей Сибири здание театра! — рассказывает Марина Сафина.

Под ее рассказы, которые переносят вас в ту эпоху, можно увидеть Мост влюбленных, где стоит скамья примирения. А чтобы гости города не промерзли, экскурсовод угостит всех чаем со вкусными местными конфетами. А взрослым еще и немного наливочки предложит.

Фото: varfolomeev / CC BY-NC 2.0

С сегодняшнего дня я нефтяник

Съездить в Тюмень и не сходить на экскурсию «Черное золото Сибири» — почти преступление! Где еще вы увидите настоящую буровую установку? А вот в селе Успенка на учебном нефтегазовом полигоне ее можно потрогать. Самые смелые же рвутся залезть на вышку. По словам заведующего учебным полигоном Тюменского индустриального университета Ивана Подгорного, манит она всех. Еще бы, какие виды с нее открываются!

— У нас здесь обучение проходят студенты. Мы их спрашиваем: вы высоты боитесь? Они почти хором отвечают, что нет. Но 50 процентов даже на пару метров вверх не могут подняться. Все же из-за ветра конструкцию пошатывает, становится страшно. Но, да, там очень красиво, — добавляет Иван Подгорный.

А еще на полигоне можно отведать уху с нефтью. Это ни в коем случае не опасно для здоровья. Зато уха приобретает красивый золотисто-черный цвет.

Ну а после дегустации можно и нефтяником стать, дав клятву и «подписав» соответствующий диплом свои отпечатком пальца. Вместо дактилоскопической краски, кстати, тоже выступает нефть...

Фото: varfolomeev / CC BY-NC 2.0

За чертой города

Но не только Тюмень готова принимать дорогих гостей. Соседние города и деревни тоже могут удивить туристов. В селе Абалак, например, притаился целый деревянный сказочный мир с избушкой Бабы Яги и Змеем Горынычем. Соседний город Тобольск знаменит своим белокаменным Кремлем, музеем «Дворец Наместника» и даже «Тюремным замком». Его еще называют музеем сибирской каторги и ссылки. Место очень тяжелое по своей энергетике, но помогает узнать, в каких условиях проводили свои дни заключенные. А еще рядом с городом есть тематический парк, где снимали исторический фильм «Тобол». Там можно облачиться в народные костюмы и походить по настоящим декорациям фильма. Около каждого — QR-код, при наведении смартфона на который показывается отрывок из картины, которую снимали на этом месте.

И, конечно, говоря о Тобольске нельзя не упомянуть и Музей Семьи Императора Николая II. Он находится в мемориальном здании Губернаторского дома. Именно там в заключении находился Император со своей семьей последние восемь месяцев своей жизни перед поездкой в Екатеринбург. Фотографии, личные вещи Николая II, цесаревича и великих княжен.

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС

Горячее богатство

Но один из главных турпродуктов, на которые делают упор власти Тюменской области (и не зря) — это термальные источники. В черте города есть несколько комплексов с гостиницами, в которых можно окунуться в горячу воду. Ее температура от 38 до 40 градусов, а в составе более 70 полезных для организма микроэлементов. В термах можно и расслабиться после насыщенного экскурсионного дня, и здоровье заодно поправить.

— В прошлом году Тюменская область получила звание термальной столицы России. Это очень востребованный продукт во всем мире, — говорит заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

По его словам, каждый год регион показывали динамику прирост турпотока в 20 процентов, но еще пять лет назад никто не мог предположить, что к нам полетят чартеры. Это позволяет региону заявить о себе.

— Когда мы привозили туристов ранее и отсматривали маршруты, то те, кто побывал у нас, всегда возвращались и еще долго рассказывали друзьям, что они побывали в невероятном месте. Они описывали его как очень комфортное, уютное, солнечное и интересное с точки зрения контента, — добавляет Андрей Пантелеев.

Чартерную программу запустила одна из ведущих туристических компаний России. Ее генеральный директор Тарас Демура отмечает, что это очень удобный вариант для людей — в несколько кликов на сайте можно подобрать себе пакет и полететь.

— Для нас самое важное сейчас сломать стереотип о Тюмени. Здесь как ни в каком другом регионе все хорошо с турпродуктом, много интересных объектов показа. Наша задача в первую очередь, просветительская, показать Тюмень с абсолютно другой стороны, и мы будем реализовывать эту задачу при поддержке Ростуризма, а также региональных и муниципальных органов власти, — говорит Тарас Демура.

Самолеты из Москвы в столицу Западной Сибири летают с интервалом в пять дней. Отправиться туда можно будет 22 и 27 сентября на пять или шесть ночей.