Время быстрых: чем подростки занимаются в интернете

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Не до игр оказалось современным подросткам. Вопреки устоявшемуся мнению, что они чуть ли не 24 часа в сутки либо режутся в компьютерные стрелялки и бродилки, либо пялятся в TikTok, в интернете наши дети занятии не только этим.

Разбила стереотип компания Brand Analytics, занимающаяся мониторингом и анализом социальных медиа. Изучив более 1,5 миллиарда (!) русско язычных сообщений в этих самых медиа в августе, она составила рейтинг самых популярных ресурсов у детей и подростков до 18 лет. «Золото» взял сервис частных объявлений «Юла», с помощью которого они либо пытались заработать сами, либо помогали в этом родителям. Причем на продажу выставлялась как всякая мелочевка, всплывающая обычно при расчистке кладовок и шкафов, так и весьма серьезные лоты вроде автомобилей и домов. Портал «купи-продай» фигурировал в августовских сообщениях молодняка 809 119 раз.

Второе место занял сервис Discord — программа для общения голосом и текстом, которая помогает игрокам координировать действия в реальном времени и продолжать разговор в офлайне. При этом, по замечанию исследователей, дети весьма активно общаются там и на неигровые темы, объединяясь по интересам. Она получила 419 729 упоминаний.

«Бронзу» отхватила опять-таки торговля — маркетплейс AliExpress с 89 614 голосами. Но тут, скорее, превалировали покупки либо все та же помощь родителям-продавцам, так как по правилам площадки выставлять вещи на продажу здесь может либо юрлицо, либо ИП, либо самозанятый. И лишь четвертое и пятое места (78 785 и 58 148 упоминаний соответственно) заняли чисто игровые сервисы Garena и Twitch. В топ-10 вошли также магазин мобильных приложений, еще один околоигровой сервис, информационно-развлекательное сообщество, «Яндекс.Дзен» и «Гугл-Документы».

В тридцатке оказалось еще несколько «порталов монетизации» (частные объявления, поиск работы, получение интернет-пожертвований), пара-тройка маркетплейсов, облачные хранилища, сайт анонимных вопросов, сервис поиска друзей и внезапно — книжный онлайн-сервис (они таки что-то читают!). Завершил топ-30 проект с дистанционными олимпиадами, конкурсами, викторинами и библиотекой Dumschool. И никакого, заметьте, «ТикТока».

В общем, усредненный портрет нынешнего подростка выглядит не таким уж и чудовищным: они помогают родителям, думают о заработке и выгодных покупках, ищут друзей, общаются, охотно поглощают самую разную информацию, даже в каникулы не забывают об образовании и — чудо из чудес — читают книги! Да, играют, но делают это далеко не с устрашающей вовлеченностью.

— Речь в исследовании шла, судя по всему, о так называемых «зетах» или «зуммерах» — детях с годами рождения 2003+, — говорит гейм-аналитик Кирилл Агапов. — Да, они тоже играют в видеоигры, но совсем не так, как предыдущее поколение, предпочитающее игры-блокбастеры на приставках или компьютере. Этим, вопервых, больше нравятся продукты для мобильников и планшетов, а во-вторых, игры, в которые могут одновременно играть много людей. При этом они не зависают в одном сюжете надолго, с легкостью меняют игры и тратят в среднем на них гораздо меньше времени, чем, скажем, наше поколение. Неудивительно поэтому, что средний возраст игроков сейчас — 30+.

Молодняк гораздо больше ценит общение, причем не только с помощью смартфона (с которым они не расстаются) — через мессенджеры и соцсети — но и в офлайне.

Помните, сколько было субкультур еще совсем недавно? Эмо, готы, анимешники, хипстеры, ванильки… Все самовыражались, старались быть не такими, как все. Нынешним важно прямо противоположное — не выделяться, находиться в среде своих и быть в тренде. Они не одиночки-затворники, просиживающие кресло перед игровым монитором. Они гораздо более социальны, открыты миру, ищут новых эмоций и впечатлений, видеоигра для них — это продолжение дружеского общения.

Что ж, с играми разобрались — отлегло. А как быть со всем остальным? — С каждым новым поколением растут навыки информатизации и работы с новыми техническими средствами, — считает психолог Дмитрий Смыслов. — Я вспоминаю своих студентов образца 1999 года.

Девушку, которая случайно нажала на что-то в Windows и активировала CD-привод, который неожиданно выехал из системного блока. Как же она, бедная, орала! Или дипломников, которые сдавали мне работы на лазерных дисках, подписанных фломастером с обеих сторон. Сейчас молодежь разбирается в цифровой технике и новых медийных способах подачи информации чуть ли не с пеленок.

А поскольку в наше время все меняется очень быстро, поколение, о котором шла речь в исследовании, гораздо быстрее схватывает суть информации, а главное — понимает, как быстро достичь желаемого. В отличие, скажем, от Лени Голубкова, который весьма смутно понимал, на что купит жене сапоги, эти знают конкретно, чего хотят и как могут этого достичь. И в этой нацеленности на конкретный результат, в этом видении кратчайшего пути к цели — несомненный плюс.

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Иногда они реализуют довольно взрослые мечты, и даже не обязательно с помощью гаджетов и интернета. Несколько лет назад героем сети (ролик о нем собрал почти 12 миллионов просмотров) стал 13-летний подросток, построивший себе… дом. Загоревшись идеей в 11 лет, Люк Тиль составил проект, заработал на стрижке газонов необходимую сумму и приступил к реализации в дальней стороне родительского сада. Дом получился хоть и не большой (всего 9 квадратных метров), но со всем необходимым: кухней, гостиной, столом, теликом, банкеткой, окном и спальным местом.

А главное — был построен от фундамента до крыши собственноручно. Вмешательство взрослых было минимальным: отец лишь изредка выступал в качестве консультанта, а сосед — в обмен на уборку гаража — помог провести в дом электричество. Примечательно, что идея пришла к подростку на каникулах, когда ему наскучило играть в видеоигры.

Жить в новостройке постоянно Люк не планировал: здание возводилось ради интереса и отдохновения от брата-близнеца. Который, впрочем, загорелся идеей и вскоре сподвиг родственника на совместный проект — мальчишки построили дом на колесах — специальный прицеп для поездок, который побывал уже во многих путешествиях.

— Для старших поколений заработок в подростковом возрасте чаще ассоциировался с карманными деньгами, — продолжает Смыслов. — Нынешние прекрасно осведомлены, что можно заработать самостоятельно и сделать это гораздо быстрее, лучше, да еще и не нарушая закон. Впитав логику «Монополии» (настольной игры. — «ВМ») чуть ли не с молоком матери, это поколение воспринимает зарабатывание денег тоже как некую азартную игру, которая увлекает и оказывается важной. Разумеется, многое зависит от установок, царящих в семье, и финансового положения, но тенденция эта проглядывает довольно явно.

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Но есть у этих пусечек и проблемные черты. Например, наш психолог не считает их такими уж сверхобщительными:

— «Зеты» имеют очень слабый запас коммуникативных навыков. Да, они общаются в мессенджерах и соцсетях, но при этом все равно каждый находится в своем гаджете. И даже если в чате сидят знакомые по офлайну люди — скажем, одноклассники, все равно это техническое общение, которое сродни разговору с воображаемым другом. Потому что опыт диалога с монитором и опыт диалога с живым человеком — это две разные вещи. В итоге мы имеем некоторую депривацию, недоразвитие эмоций.

А там, где присутствует депривация, обязательно возникают дальше некоторые сбои. Например, в виде жестокости, черствости по отношению к другим людям, человек может не соотносить собственные слова или поступки с тем, насколько они могут ранить визави. Этические «косяки» тоже характерны для этого поколения, потому что депривированный человек может считать нормальным то, что не вписывается в законы этики большинства.

С переработкой информации у «зуммеров» тоже, оказывается, не все гладко. Схватывать-то они схватывают, да только не то и не так.

— Знают они много, но, к сожалению, поверхностно, — объясняет Смыслов. — Если же они знают что-то частично, то прекрасно представляют, где могут об этом почитать более подробно, а главное, моментально найти этот источник информации. Но моментально найти и прочитать — не значит досконально понять. И в этом проблема. Для нас — не для них.

Ну а мы по старинке (и старинке этой не века — тысячелетия!) все выдаем сентенции про «молодежь пошла» и «наше время», пытаемся переделать их под свои эталоны и наотрез отказываемся принимать тот факт, что они просто иные.

И эта инакость, возможно, не оттого, что мир в очередной раз перевернулся с ног на голову, а оттого, что пришло время, которое требует от идущих на смену именно этих качеств. Пришло время, и эволюция начала выдавать на-гора вот таких — поверхностно общительных, конкретно ориентированных знаек-торопыг.

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

— Согласен. Каждое время порождает свой коллективный тип личности, — говорит психолог. — Посмотрите на военное поколение, насколько крепкими и цельными были эти люди — только такие и могли вынести на плечах тот ужас, который преподнесла им история. Поневоле задумаешься, а могли бы мы, нынешние, так? Но там была, конечно, еще и мощная идеология. А идеология, скрепляющая народ, я уверен, нужна всегда. И идея, которая бы объединила молодых людей вокруг того, что может вызывать у них гордость. Просто не всегда она должна быть политизирована. Возможно, решение лежит в области волонтерства, идеи бескорыстной помощи ближнему, которая в дни локдауна показала свою состоятельность.

Возможно, в уважительном к этому ближнему отношении. Наверное, это странно звучит для национальной идеи, но давно замечено: там, где человек чувствует дружелюбное и уважительное отношение к себе, он проявляет такое же отношение и к месту, и к людям, его населяющим. Будь то какая-нибудь маршрутка, подъезд жилого дома или целая страна.

Комфортность среды, комфортность жизни людей, живущих вместе, — это не пустой звук. Мы привыкли связывать слово «комфорт» с бытом, но есть ведь и душевный комфорт, который суть гармония — и с собой, и с миром в целом.

ДОСКА ПОЧЕТА

Мозайя Бриджес

Мемфис

Начал бизнес по производству галстуков и бабочек Mo’s Bows в 9 лет. В 16 подписал контракт с NBA на сумму с семью знаками. Сегодня президент и креативный директор собственной компании.

Аарон Морено

Лос-Анджелес

В 8 лет стал выращивать на заднем дворе комнатные растения. В итоге мальчик купил безработной маме машину, вывез из Мексики сестру и переехал со всеми в свой дом.

Павел Абрамов

Арзамас

В 9 лет начал рисовать на заказ портреты зверей, беря в оплату не деньги, а корма и вещи для приютов животных. Теперь движение «Добрая кисть» стало международным.

Хейли Орлинских

Чикаго

В 7 лет продала через интернет около 9 тысяч браслетов собственного дизайна и изготовления. Заработала более 22 тысяч долларов, которые все отдала в ближайшую больницу на покупку масок от ковида.