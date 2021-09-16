Фото: Пресс-служба Первого канала

В новом сериале «Вертинский» режиссера Авдотьи Смирновой актриса Алена Бабенко исполнила роль одной из возлюбленных шансонье Александра Вертинского.

— Алена, правда, что режиссер проекта Смирнова заранее представляла, кого хочет видеть в той или иной роли? Как к вам поступило предложение сниматься?

— Для меня это был сюрприз, посланный небом. Дуня Смирнова позвонила мне, можно сказать, уже ночью, после того как я отыграла спектакль, и предложила эту роль. Она сказала, что думала обо мне, когда писала героиню Елену Павловну, и что серия — моя. Я была счастлива, потому что давно мечтала поработать с Дуней. Мы с ней виделись, разговаривали, она приходила к нам в театр «Современник», дружила с Галиной Борисовной.

— Сценарий вам понравился?

— Прочитав его, уже я звонила и объяснялась в любви Дуне. От текста просто невозможно оторваться. Я запоем прочла все 12 серий, хоть сама и играю только в одной. Меня захватила история Александра Вертинского, с которой до проекта я была знакома лишь поверхностно. Это история людей, живших в мире, который сегодня невозможно себе вообразить: нищета, эмиграция, голод, у них ничего, казалось бы, не было.

Но при этом они жили насыщенной, сумасшедшей жизнью, полной фантазий. Это люди, все время говорящие о любви, жаждущие ее и страстей!

— Ваша героиня — хористка. Вы сами поете в сериале?

—Да. Я пою два романса. Думала, в озвучении будет петь кто-то другой, но режиссер сказала: «Перестань прикидываться, все ты можешь! Сама споешь». Я же к себе критична как раз потому, что имею музыкальное образование. Но она сказала: «Споешь!» — и отпустила меня с этим в свободное плавание, при этом совершенно точно зная, чего хочет. Я же, хоть и часто предлагаю свои придумки режиссерам, очень люблю тех из них, которые точно знают, какой хотят видеть свою историю.

— Какие отношения связывают вас с музыкой?

— Я окончила музыкальную школу по классу фортепиано. У меня мама была педагогом игры на этом инструменте. Папа играл и на гитаре, и на фортепиано. У нас дома всегда звучала музыка. Мы все время собирались, пели, устраивали домашние вечеринки. Моим кумиром была Эдит Пиаф. Я исполняла ее песни и в институте, и дома. Еще мне нравилось петь что-то из репертуара Джо Дассена, Мирей Матье, вообще французский шансон.

Чего я только не исполняла! Не говоря уже о пионерских песнях — была и в хоре, и в ансамблях. Сейчас мечтаю взять несколько уроков вокала. Знаете, я очень люблю петь и на сцене, и в кино, и в жизни.

— Где проходили съемки сериала?

— Наш эпизод снимали в Турции, в Стамбуле. И это было что-то сказочное! Я словно находилась в кино не только на съемочной площадке, но и вне ее. Как-то я уже была в этом городе проездом. Теперь же у меня появилось время его посмотреть. И так получилось, что в Стамбуле я даже заблудилась. Пешком обошла весь город. Попала на знаменитый местный рынок. Влюбилась в их ковры, один даже привезла домой — дорогущий, но удержаться просто не смогла. Теперь лежит у меня в спальне эта шелковистая турецкая дорожка как память.

— Расскажите про костюмы.

— У нас были замечательные художники по костюмам — Светлана Тегин и Дмитрий Андреев, образы создавали очень подробно. Внимание уделяли абсолютно всему — это и белье того времени, и натуральные чулочки... Когда ты облекаешься во все это, вдруг попадаешь в другую эпоху. Это невероятно помогает в работе! Ведь, сколько бы ты ни читал, спустя сто лет трудно вообразить, как во всем этом ходить, двигаться, существовать. Света подарила мне изумительную шляпку...

— Вам хватило времени для погружения в тот мир?

— У меня было всего лишь восемь съемочных дней. Но ощущение такое, будто я снялась в полнометражном кино. И от степени погруженности мне было даже немного страшновато: в первый же день пришлось сразу «впрыгивать» в работу. Я же всегда говорю, что для исторических съемок мне немножко не хватает времени на то, чтобы побыть в этой атмосфере, принюхаться, почувствовать тот период. Я по натуре кошка. Это собака вбегает в любое пространство, и ей там нормально. А кошка заходит и оглядывается: а что, а как, а что такое происходит, а где мое место?

— Бывает, что дают время попривыкнуть?

— Иногда случается. Например, когда я снималась в фильме «Водитель для Веры» (кинодрама 2004 года режиссера Павла Чухрая. — «ВМ») в Севастополе, мы приехали в город, но первые съемочные дни были не мои. Я специально поехала на дачу, где жила моя героиня с отцом, которого играл Богдан Ступка, и просто там находилась.

Я была в ее комнате и рассматривала, что там есть: какие картины на стенах, что стоит из мебели, какой вид из окна, как выглядит кровать, на которой я сплю, — знакомилась с местом. И это помогло мне потом. Так что для меня очень важно чуть-чуть «зайти» в атмосферу, которую мы создаем.

— Как вы выбираете проекты, в которых соглашаетесь сниматься?

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

— Кино — это то, где я должна влюбиться в материал или в компанию, тут бывает по-разному. Кино — это такое непредсказуемое путешествие, в котором все зависит от человеческих, творческих отношений, от взаимодействий с режиссером, с партнерами и так далее. В кино я не могу соглашаться на «что-нибудь» — если мне не нравится, я не стану в этом участвовать. Иногда, когда иду на пробы, совершенно точно осознаю, что это не моя роль. Тогда говорю режиссеру: «Я, конечно, попробую, но мне кажется, что это не моя роль». По-моему, соглашаться на все — это нечестно по отношению к профессии и к самому себе. Не вполне правильно говорить: «Да, я буду — я могу играть все». Это в театре можно превратиться в кого угодно и все попробовать. Но кино — это все-таки крупный план. Хотя я очень люблю превращения и рада, когда они происходят.

— Приведете пример?

— На самом деле и в «Вертинском» есть яркое изменение в моей героине. Но мне вспомнилось, как продюсер Денис Евстигнеев пригласил меня в сериал «Мосгаз. Катран» (сериал 2020 года, где актриса сыграла роль Бэллы Покровской. — «ВМ»). Она хозяйка подпольного казино, у которой в руках картежники и мафия. И мне очень понравилось ее играть. Плюс это новый опыт для меня. Я не люблю играть одно и то же, находиться в одном амплуа.

Алена Бабенко в роли Елены Павловны / Кадр из сериала «Вертинский» / 2021 год

Но мне важен смысл моей роли, история, которую мы рассказываем. В целом мне кажется, что у меня не было потока проходных ролей, все они имели для меня какое-то значение.

— Вы не только снимаетесь в кино, но и играете на сцене «Современника». Какое место театр занимает в вашей жизни?

— Раньше я думала, что совершенно не могу обходиться без кино, даже уже после того, как попала в театр. Теперь я не представляю своей жизни без театра. Мне казалось, что я абсолютно не театральный человек, но оказалось, что это совершенно не так. Да и роли у меня очень хорошие — я их люблю. И партнеры удивительные.

Например, мы с Мариной Мстиславовной Нееловой играем «Осеннюю сонату» по Ингмару Бергману. Уже о чем-то это да говорит. Театр — бесконечная учеба. Сейчас я уже понимаю, что если у меня не будет кино, у меня точно будет театр.

И там есть, что делать. Это бесконечный процесс. Еще скажу, что очень уважаю нашего художественного руководителя Виктора Анатольевича Рыжакова за то, что он дает артисту полную свободу: хочешь — твори, никто не ограничивает в творчестве, в идеях, в предложениях.

— Как вы сами оцениваете свою работу на сцене, как понимаете, получилась роль или нет?

— В театре я четко знаю, что получилось, а что нет. Между сценой и залом все же есть расстояние, и зритель может не заметить, когда что-то идет не так. Помню, когда я еще не служила в «Современнике», мне удалось чудесным образом попасть на спектакль Марины Нееловой «Шинель». Я с таким восторгом его смотрела, что прожила историю вместе с актрисой. А потом пришла к ней с цветами за кулисы, чтобы поблагодарить и познакомиться. И Марина Мстиславовна, разгримировываясь, вдруг говорит: «Не пошел сегодня спектакль. Вот не пошел».

И это было так неожиданно, что она доверилась мне, по сути, незнакомому человеку. Я была так потрясена этим! И я тогда понимала, что со стороны-то не вижу, что не так, воспринимаю спектакль как обычный зритель, не оцениваю ее игру, а просто нахожусь под большим впечатлением. Теперь же, прослужив в театре, вижу, как это. Но, конечно, зритель этого не замечает.

— В прошлом сезоне вышла постановка Виктора Рыжакова «Собрание сочинений» по пьесе Евгения Гришковца, с которым вы давно знакомы. Как работалось?

— Прекрасно! Женя, а человека, с которым ты знаком со школы, сложно называть Евгением Гришковцом, давно общался с Виктором Анатольевичем, но они никогда вместе не работали. И вот он специально написал пьесу, которую поставили в нашем театре. Хоть у меня там небольшая роль, но она мне нравится. Мало того, у Жени в произношении есть необычное грассирующее французское «р». И я решила использовать это в своей роли как особенность моей героини Илоны. Это очень подходит ей и служит творческим приветом автору. Я очень люблю его книги, тексты и рада, что сыграла в этом спектакле.

ДОСЬЕ

Алена Бабенко родилась 31 марта 1972 года в Кемерове. Проучилась до 4-го курса в Томском государственном университете на факультете прикладной математики и кибернетики, затем уехала в Москву.

Позже окончила ВГИК, курс Анатолия Ромашина. В ее фильмографии свыше 80 ролей в кино и сериалах — «Водитель для Веры», «Андерсен. Жизнь без любви», «Экипаж», «Последствия» и других. Среди наград актрисы есть «Золотой орел» и «Ника».