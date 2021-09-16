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Коммунальщики стали вежливыми

Никита Миронов  

Сюжет: 

Конкурс «Московское качество»
Общество
Коммунальщики стали вежливыми
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Москвичи голосуют за управляющие компании, где работают наиболее вежливые сотрудники. Номинация так и называется — «Вежливые люди». Пока в числе явных лидеров — компании «АВИЛОН-М», «СеверСтрой» и «Гранат».

— Концепция реформы ЖКХ была предложена еще в 1997 году. Предполагалось, что на рынок ЖКХ придут частные компании. Но даже в «продвинутой» Москве, даже спустя почти четверть века, их доля на рынке сейчас — около 40 процентов, — рассказывает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Конкуренция в сфере ЖКХ пока очень низкая, поэтому вежливость коммунальщиков не данность, которая даже не обсуждается, а предмет голосования жильцов. Тем не менее я рад, что жилец наконец-то становится важнее слесаря.

В СССР было наоборот.

По словам эксперта, число частных управляющих компаний будет расти с обновлением жилфонда.

— Частники идут в дома, где все коммуникации — новые, потому что в таких домах ниже затраты на обслуживание, а тарифы, как правило, даже выше установленных городом, — пояснил эксперт. — Реновация и в целом строительство новых домов будет менять рынок управляющих компаний, расширяя долю частников. Этот процесс объективен, но идти будет медленно: невозможно все старые дома заменить на новые даже в течение полувека.

В любом случае будет в ЖКХ расти число вежливых людей, для которых жилец — это прежде всего клиент, важный человек.

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