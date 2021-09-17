Чулки и свечи: как сохранить лук и чеснок в домашних условиях

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Лук и чеснок — одни из самых полезных продуктов на нашем столе. Издавна являясь популярными лекарствами в народной медицине, фитонциды этих овощных культур и сегодня встают на пути у вирусов. Неудивительно, что их выращиванию дачники уделяют особое внимание. А как сохранить урожай в домашних условиях, «Вечерняя Москва» спросила у экспертов.

Главным условием сохранения лука в домашних условиях является его просушка после сбора урожая, рассказывает агроном Ирина Присяжнюк. Лук, как и большинство овощных культур, любит хорошо проветриваемые, прохладные, затемненные помещения.

Ботву отобранных «однородных» луковиц заплетают в косы и подвешивают. Так хранили лук еще наши предки, и «опытом поколений пренебрегать не стоит», подчеркнула эксперт. Если состояние ботвы не позволяет заплести прочную косу, ее обрезают, и в качестве «опыта предков» используют обычные «вышедшие из строя» капроновые чулки. В такой «таре» в подвешенном состоянии лук хранится не менее эффективно, чем в косе.

Лук не любит перепадов температуры, добавляет Присяжнюк. Он вполне может пережить и температуру в минус три градуса. Но при этом частый переход от минуса к плюсу овощу вреден — на его поверхности образуется конденсат, который, делая лук сырым, способствует его гниению.

Что касается других вариантов «тары» для хранения, то для лука вполне можно использовать сетку, бумажные пакеты, в которых предварительно сделано достаточное количество мелких дырочек, холщовые мешки и ящики, в которых есть отверстия для циркуляции воздуха. В течение всего срока хранения лук следует периодически перебирать, добавляет эксперт.

Фото: Pixabay

Существует несколько способов хранения чеснока, отмечает агроном. Традиционно хорошо просушенное овощное растение, как лук, заплетают «в косы» и подвешивают в хорошо проветриваемом помещении. При этом температура хранения составляет не более 7–10 градусов, что вполне соответствует условиям на застекленном балконе. Правда, чеснок, как и клубневые культуры, рад темноте, что не всегда можно обеспечить в его подвешенном состоянии.

Впрочем, существует несколько альтернативных способов хранения чеснока. Один из них — запаивание. Обрезанные, очищенные от земли головки с помощью обычной свечки со стороны стебля и корня заливают тонким слоем воска. Подготовленный таким образом чеснок можно сложить в любую «дырявую» коробку, накрыть тканью и поставить в прохладное место.

Хранить чеснок можно и в обычной стерилизованной банке, добавляет Присяжнюк. При этом каждый укладываемый слой следует пересыпать либо солью, либо каленой мукой или песком, неплохие результаты хранения показывает пересыпание золой.

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