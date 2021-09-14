Плюс пять и темнота: названы оптимальные условия хранения овощей в квартире

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В середине сентября в России традиционно начинается сбор корнеплодов: моркови, свеклы и картофеля. О том, как сохранить урожай тем, у кого нет погреба, «Вечерняя Москва» спросила у экспертов.

Картофель при соблюдении нескольких правил хранения может радовать собравших его достаточно долго. Первое из условий: правильный выбор сорта. Хорошо хранятся только поздние сорта, месяца три может полежать среднеспелый корнеплод. А вот ранние сорта, которые убираются первыми и, соответственно, первыми радуют своим вкусом огородников, хранению не подлежат. Они быстро становятся вялыми и теряют вкусовые качества, отмечает агроном Ирина Присяжнюк.

— Собранный урожай необходимо перебрать, просушить, нужно удалить остатки земли и клубни с малейшими признаками болезней. В течение всего срока хранения картофель следует перебирать регулярно. Клубни сортируют по размеру и наличию повреждений. Средние экземпляры без повреждений закладывают на длительное хранение, — отмечает она.

Хранить картофель без погреба сложно, но возможно. Главные два правила хранения: соблюдение температуры плюс 4–6 градусов и темнота. При более низких температурах картофель промерзнет и потеряет свои вкусовые качества, а при наличии света — позеленеет. Солнечный свет активизирует в клубнях соланин — вещество, вредное для организма человека, предупреждает эксперт.

Оптимальной тарой для хранения картофеля могут стать плетеная корзина, деревянный ящик, холщевые мешки или сетка. «Тара» должна обеспечить приток воздуха, поэтому полиэтиленовые пакеты не подходят. Подготовленный к хранению картофель можно разместить на балконе (если балкон застеклен), заключила эксперт.

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Оригинальным секретом хранения моркови без погреба поделился агроном Валерий Медведев. По его словам, один из самых популярных способов — хранение корнеплодов в песке — оправдывает себя далеко не всегда. При высокой температуре морковь может прорасти или же, что встречается еще чаще, подвергнуться подгниванию.

Чтобы избежать потери урожая, эксперт предлагает следующий способ:

— Морковь выкапывают, моют и кладут на просушку. У чистых, без признаков болезней корнеплодов обрезают хвостики. Прошедшую тщательный отбор морковь необходимо обвалять в извести. Тонкий слой последней не повредит. Более того, как бы законсервирует корнеплод, лишив возможностей для посягательств различных мошек, микробов и болезней. Известь также поспособствует тому, что морковь не будет сохнуть.

Последний этап подготовки моркови на зиму — ее закладка в ящики. По словам Медведева, тара может быть любой, но лучше, если в ее основе имеется пластик. Дно пластикового короба следует проложить любой упаковочной бумагой — газеты из-за типографской краски использовать не стоит, отметил эксперт. После того как первый слой корнеплодов лег в тару, его также следует проложить бумагой.

— Укладываем таким образом морковь до верха ящика и плотно закрываем его крышкой, сохраняя небольшой зазор между ней и морковью, — добавил эксперт.

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Успех хранения сахарной свеклы заключается прежде всего в ее подготовке. По словам экспертов, главное, чтобы корнеплоды были чистыми, без малейших признаков заболеваний. Хранить свеклу следует в темном, прохладном помещении (например, на балконе). Зимний ящик можно даже утеплить полотняным материалом. Однако, учитывая «морозостойкость» корнеплода (свекла готова выдержать понижение температуры до 0 градусов), дополнительное утепление в условиях «балконного хранения» не требуется.

Длительному хранению свеклы поспособствует и ее пересыпание песком, смешанным с золой. При этом эксперты отмечают, что необходимо следить, чтобы клубни не соприкасались друг с другом. Такой способ хранения гарантированно обеспечит качественный продукт в течение как минимум четырех месяцев.

Одним из возможных способов сохранения свеклы является морозильная камера. Как отмечает Ирина Присяжнюк, чистая, свежая свекла, возможно, заранее нарезанная, именно в морозилке способна сохранить максимум полезных веществ. Для заморозки используются сладкие столовые сорта, добавляет она. Правда, вкус свежей размороженной свеклы, возможно, многим не понравится. В этом случае эксперт советует этот способ хранения применять для вареной или печеной свеклы. Ее вкус при заморозке и последующей разморозке точно не изменится.