Мы заложники соцсетей: Певица Зара — о песенных конкурсах и конкуренции с блогерами

Заслуженная артистка России певица Зара / Фото: Андрей Лем, «Вечерняя Москва»

19 сентября на канале «Россия» состоится премьера нового музыкального шоу «Дуэты». Впервые популярные артисты исполнят любимые миллионами хиты, даже не представляя, с кем в паре им предстоит выступать. Одной из участниц стала певица Зара.

— Зара, как вы считаете, наш зритель еще не устал от бесконечных телешоу с песнями и танцами?

— Здорово, что появляются новые телевизионные проекты, которые привлекают новую аудиторию, при этом сохраняя внимание зрителей, которые раньше следили за подобными программами. Например, в «Дуэте» есть элемент неожиданности, интриги. Благодаря этому участники и создатели проекта получают колоссальное удовольствие от процесса и конечного результата. Кроме того, здесь есть возможность выступать и работать живьем. Уверена, что шоу придется по душе не только телезрителям, но будет популярно и среди тех, кто предпочитает смотреть программы в интернете.

— С кем бы вы лично хотели спеть дуэтом?

— В моей жизни было много ярких дуэтов. Мне довелось выступать на одной сцене с артистами, которые вдохновляли меня с детства. Многих я слушала, будучи совсем юной артисткой. С уверенностью могу сказать, что самое главное в дуэте, чтобы сложилась история. Часто мы видим двух талантливых исполнителей на одной сцене, но магии между ними нет. Я за то, чтобы в творческом тандеме была гармония.

Фото: Из личного архива Зары

— Мало кто знает, но вы участвовали в «Утренней звезде». Стоит ли детям пробовать себя в подобных конкурсах?

— Конечно, стоит. Тогда в моем детстве это был первый и единственный музыкальный конкурс на отечественном телевидении. Дети, занимающиеся музыкой и вокалом, мечтали на него попасть. Особенно показательно, что спустя столько лет Юрий Николаев запомнил меня среди сотен талантливых ребят. Сегодня мы уже вместе сидим в жюри конкурса. Такие испытания помогают воспитывать в себе силу духа и умение справляться с волнением в непростых условиях. Я участвовала в десятках конкурсов. Это закалило меня.

— Что, с вашей точки зрения, в таких конкурсах устроено лучше, чем было в прошлом, а какие моменты стоило бы исключить?

— Любой музыкальный конкурс не может быть объективен на сто процентов. Но и тогда, и сейчас это отличная платформа, чтобы заявить о себе. Конкурсы помогают совсем юным артистам привлечь внимание к себе, получить своего слушателя. Так вас могут заметить представители музыкального сообщества.

— Все мы помним ситуации со скандалами на телеконкурсах. Не пагубно ли это для детской психики?

— Любой соревновательный проект, особенно в детском возрасте, — это большой стресс для ребенка. Наши дети также сильно переживают, когда сдают ЕГЭ или пишут контрольную. Это часть взросления. Большую роль здесь играют именно родители, которые поддерживают и помогают выносить правильные уроки не только из побед, но и поражений.

— Вы одна из тех артистов, кто делает ставку на качество, а не количество. В огромном информационном потоке это оправданно?

— Мы в каком-то смысле заложники социальных сетей и современных технологий. Именно они диктуют свои правила для создания контента. При монтаже ролика самые главные и яркие кадры важно уложить в первые 15 секунд. Каждый месяц появляются новые фишки. Молодым артистам важно за них ухватиться, это ключ к аудитории. Музыкантам, которые уже сформировали репертуар, не так важно быть в трендах. Они развиваются путем создания «своего» материала, работая на долгую дистанцию.

Фото: Instagram / zara_music

— В шоу-бизнесе возникла целая плеяда поющих блогеров и тиктокеров. Ощущаете конкуренцию?

— Это амбициозные и энергичные ребята. Им удается эффективно использовать различные площадки для самовыражения. Многие действительно талантливы, они создают уникальный контент, который отличает их от тысяч современных тиктокеров. Раньше все определялось ротациями на телевидении и радио, теперь ты можешь быть услышан и замечен без посредника. Но тенденции быстро меняются.

Поэтому каждый раз мы слышим новые имена. Если мы говорим об артистах, то это огромная подготовка, школа: выбор материала, который создается месяцами, музыка, вокал, аранжировка. За каждой композицией стоит огромная работа команды. Здесь важно понимать цель. Кому-то нужна быстрая и яркая слава, кто-то хочет сделать глубокий продукт, который окажет влияние на слушателя. Каждый выбирает для себя.

— Вы, наверное, помните недавний спор в интернете Ларисы Долиной и молодой исполнительницы Вали Карнавал о том, кто имеет право выходить на сцену?

— Лариса Долина величина, большой артист. Слушая ее песни, я училась мелизматике, подаче, вокалу. В ее голосе есть глубокий характер, стержень, сидя в зале на ее концертах, я порой не могла сдержать эмоции. Колоссальный опыт работы. К ее мнению невозможно не прислушаться. Я не знакома с творчеством Вали Карнавал, хотя уверена, что у нее есть большая армия поклонников. Она про время сегодняшнее, как бы его порой ни трактовали. Здесь, как я и ответила выше, каждый выбирает для себя. Что тебе нравится? Что вспомнишь ты спустя 5, 7 или 10 лет? Есть музыка, которая проходит с нами сквозь года. Мне ближе такая. Время все расставит на свои места. Давайте вспомним об этом разговоре через 10 лет.

— Возвращаясь к дуэтам, смогли бы вы записать трек с непрофессиональным артистом, но с большим количеством подписчиков?

— Все зависит от музыкального материала и его органичности. Если в песне есть харизма и она трогает, при этом хорошо сделана, почему бы и нет? Я часто пою с непрофессиональными артистами, среди которых есть и люди с ограниченными возможностями. Поверьте, порой получается очень интересный творческий тандем.

Фото: Пресс-служба Европейской медиагруппы

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

—Если воспитание, то кнут или пряник?

— Я строгая мама, но справедливая. Стараюсь слышать и слушать своих детей. Мне важно, чтобы они смогли сами сделать вывод. Я для них друг, который всегда разделит с ними радость и сложные минуты, даст совет. На мой взгляд, любые эмоции уместны. Хуже, когда человек все замыкает в себе. У меня двое сыновей, и они полярно разные, в связи с этим и мир они ощущают каждый по-своему.

— Вы довольны своей внешностью?

— Я достаточно критично отношусь к своей внешности. Умею подчеркнуть достоинства и стараюсь скрыть недостатки. В современном мире любая девушка может быть привлекательной. Важно правильно заботиться о себе, своем теле и организме. Понимать, что тебе подходит, и не гнаться за модными тенденциями.

— Как себя полюбить?

— Любовь к себе начинается с принятия и познания себя. Научитесь прислушиваться к себе. Что говорит ваш внутренний голос? Подумайте, какие у вас сильные и слабые стороны. Работайте над тем, чтобы развить еще больше то, что вам в себе нравится. Параллельно начните прорабатывать ваши минусы. Шаг за шагом их корректирую. Не нравится ваш вес? Начните бегать по утрам. Наполняйте свою жизнь содержательными и интересными вещами.

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

— Счастье — это когда милый рядом?

— Счастье — это когда твои близкие и родные здоровы и находятся рядом.

— Стоит ли менять себя с помощью пластики и инъекций?

— Я за то, чтобы человек был счастлив. Если вам что-то не нравится в себе и это развивает комплексы, почему бы это не исправить? Главное — быть в гармонии с самой.

— Чем порадуете своих слушателей?

— Я дописываю свой этнический альбом. Сейчас идут съемки клипа. А совсем скоро я представлю свой новый сингл. Это невероятно красивая песня. А уже 26 ноября состоится мой большой концерт в сопровождении симфонического оркестра. Поэтому жду каждого из вас в Санкт-Петербурге!

ДОСЬЕ

Певица Зара (Зарифа Мгоян) родилась 26 июля 1983 года в городе Ленинграде в семье курдов. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Первая известность пришла в 1996 году после песен «Сердце Джульетты» и «Колыбельная». Обладательница звания заслуженной артистки России. Артист ЮНЕСКО во имя мира.