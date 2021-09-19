Какие инновации меняют Москву

Спецмаркировка облегчит благоустройство детских площадок / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сегодня мы живем в комфортном и высокотехнологичном городе. Москва преуспевает в развитии городского пространства, внедрении современных подходов во все сферы жизни. Многие из инноваций, которые служат на благо столицы, рождаются здесь же.

Что важно для горожанина? Жить в чистом мегаполисе, быстро и безопасно перемещаться на большие расстояния, быть здоровым и счастливым. И над решением всех этих вопросов работает более сотни инновационных предприятий в Москве.

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

Так, одно из важных направлений — развитие экологичного транспорта, в том числе электробусов. В этом году московский парк электробусов достиг 600 машин, к концу года его планируется увеличить до одной тысячи единиц. Большая часть аккумуляторных батарей и тягового оборудования для пассажирского электротранспорта, курсирующего в Москве, производится именно столичным предприятием.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Кроме того, в дорожном хозяйстве мегаполиса используют разработки московских ученых в области создания новых материалов. В частности, для ограждений на новом участке Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) использовали композиты, которые служат дольше и не ржавеют в отличие от обычных металлических перил. Часть трассы проходит через один из самых протяженных мостов в Европейской части России — мост через Канал им. Москвы: тут, помимо перил, установили композитные системы водоотведения.

СБЕРЕЧЬ КРАСОТУ

О красоте города позаботилось одно из ведущих московских предприятий микроэлектроники. Благодаря особой RFID-маркировке (от англ. Radio Frequency Identification — радиочастотная идентификация) городские службы могут оцифровать малые архитектурные формы — детские площадки, спортинвентарь, беседки, фонтаны, чтобы было удобнее следить за их состоянием и сохранностью.

НА ЗДОРОВЬЕ

В условиях пандемии особое значение приобретают высокотехнологичные решения в области медицины. Например, разрабатываемые в столице аппараты искусственной вентиляции легких поставляются по всей стране. Среди изобретений столичных инноваторов — мобильные аппараты ИВЛ, которые смогут облегчить жизнь пациентам с поражением легких при Covid-19: и в стационаре, и при уходе за тяжелобольными дома.

Еще одно важное изобретение — рентген крови. Устройство запатентовали весной этого года. Оно может быть полезно на станциях переливания крови, поскольку устраняет биологическую активность донорской крови.

Кстати, необходимое современное оборудование для машин скорой помощи — пульсоксиметры, шприцевые дозаторы, легендарный оранжевый чемоданчик с укладкой средств скорой медпомощи — также создают в Москве.

БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В Москве работает единственный в стране комплекс по переработке электронных отходов. Его девиз: «Нет отходов — есть неиспользованное сырье». Таким образом здесь стремятся решить сразу две проблемы — сэкономить невозобновляемые природные ресурсы и избежать последствий перепроизводства.

Многие инновации мы часто не замечаем в нашей повседневной жизни, однако, если задуматься, именно они создают тот комфорт, в котором мы привыкли жить.

ПОДДЕРЖКА

Для поддержки инновационных предприятий столичным правительством разработан комплекс особых мер. Среди них — нулевые ставки налога на имущество и транспорт, льготная ставка налога на прибыль, доступ к беспошлинному импорту. Кроме того, высокотехнологичным компаниям предлагают готовую инфраструктуру и удобные площадки, сервисное сопровождение, включая помощь в промышленной кооперации, продвижении разработок, участие в образовательно-просветительских проектах, подбор и обучение кадров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений:

— Промышленность лежит в основе безопасности города. Работа предприятий делает нашу жизнь комфортной, позволяет приобретать свежие продукты и товары местного производства, пополняет городской бюджет и создает новые рабочие места. Сегодня в Москве работают более 3000 промышленных предприятий.

Это современные производства, которые выпускают практически все: от авиадвигателей до хлеба. Все они очень важны для города. Поэтому мы стремимся превратить Москву в своеобразный оазис для развития промпредприятий, предоставляя им разнообразные меры поддержки, например, на территории «Технополиса Москва» для инновационных компаний.

РАЗРАБОТКА

Одно из ведущих машиностроительных предприятий столицы разработало проект быстровозводимой автомобильной стоянки модульного типа. Она позволяет размещать до пяти легковых автомобилей на двух ярусах, поднимая машину снизу наверх, точно на лифте. Кстати, еще одно изобретение научно-исследовательского и проектно-конструкторского института может помочь в борьбе с бесхозными ржавыми легковушками, портящими вид города.

Специальный передвижной подпрессовщик позволяет смять крупногабаритный металлолом (например, кузова старых автомобилей) до размеров и форм, которые необходимы для транспортировки на пункты переработки. Для обслуживания такого подпрессовщика достаточно всего одного человека, а на нужное место оборудование доставляется тягачом.