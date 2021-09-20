Натуральный творог хранится трое суток

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Москвичи активно голосуют за лучших, на их взгляд, производителей натурального творога.

Пока с небольшим отрывом лидирует группа компаний «Ренна», выпускающая продукт под брендом «Коровка из Кореновки». Немного отстает производитель «Избенка» («ВкусВилл»). На третьем месте компания «Братья Чебурашкины», выпускающая продукт с одноименным названием.

— Покупателям важно научиться отличать натуральный творог от творожного продукта, — рассуждает технолог молочного производства Павел Крутилин. — Творог, согласно ГОСТу, производится из молока с использованием заквасочных микроорганизмов.

А при производстве творожного продукта могут использоваться растительные компоненты. Например, злаковые и бобовые культуры. А еще — заменитель молочного жира.

Как отличить один продукт от другого? Внимание — на упаковку. Если в составе есть стабилизаторы, консерванты, красители, перед вами — полуфабрикат растительного происхождения. Натуральный творог — это молоко и закваска. Допустимы сливки и соль.

Консистенция изделия животного происхождения крупинчатая, рассыпчатая, чуть влажная. Если структура гладкая, наверняка имеется пальмовое масло. По цвету натуральный творог — кремовый, ближе к белому. Искусственные аналоги могут быть как чисто белого цвета, так и ближе к желтому.

Еще упаковку можно проверить на вес. При одинаковых объемах классический животный продукт окажется тяжелее. А еще он хранится не более трех суток и стоит дороже.