Неравнодушие достойно почестей

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

20 сентября, в понедельник, состоялось вручение IХ Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие». Эксперты в рамках деловой программы обсудили, как изменилась сфера во время пандемии. Почетным донорам вручили награды.

В просторном зале собрались медики и представители профильных ведомств. Они обсудят, как система донорства крови изменилась в период пандемии коронавируса.

По словам генерального директора Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России Татьяны Гапоновой, в Центральном федеральном округе в 2021 году количество доноров увеличилось.

— От 80 до 99 процентов первичных доноров в Москве и области сдают кровь безвозмездно. Причины этому разные. Но во многих случаях на это влияет то, что многие сдают кровь для родственников. А некоторые решаются на это, чтобы получить в дальнейшем звание «Почетный донор России».

В начале пандемии, конечно, число тех, кто готов сдавать кровь, заметно снизилось. Многие боялись заразиться коронавирусом. Но медики били тревогу. Они обращались на разные предприятия, агитировали сотрудников, работали выездные бригады. Медики даже придумали донорству тематические названия. Например, 2021 год проходил под девизом «Космос у нас в крови» и был посвящен 60-летию полета первого человека в космос. И это дало результаты.

— С начала 2021 года заготовлена 21 тонна плазмы, как за полный 2020 год, — отметила начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства России Ольга Эйхлер. — Из нее изготовлено семь тонн антиковидной плазмы.

После деловой программы состоялось вручение премии. Ее организатором выступил Национальный фонд развития здравоохранения. В этом году почетные награды получили 80 человек и организаций. Их отметили в 11 номинациях.

Кроме того, организаторы вручили три специальные награды журналистам, которые освещали столичные донорские акции. Среди них — корреспондент «ВМ» Андрей Объедков. В этом году учредили и специальные номинации — «Помощь ради жизни» и «Стоп СOVID». По результатам премии будет издан сборник эссе и стихотворений лауреатов «Люди, несущие свет».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения:

— Сейчас в столице продолжается формирование имиджа службы крови как безопасного места, Важно, чтобы люди понимали, что компоненты крови нужны всегда, даже в такое сложное время, как пандемия.

И еще важнее знать, что процедуру проводят с соблюдением всех санитарных требований. Для того чтобы привлечь максимальное количество людей к участию в донорских акциях, привлекаются медийные лица и представители органов власти.