«Галамарт» празднует день рождения: товары за 12 рублей и скидки минус 30% на все

Фото: Пресс-служба «Галамарт»

Народный магазин «Галамарт» свой день рождения всегда отмечает так, чтобы у всех покупателей осталось приятное послевкусие праздника. А в этом году федеральная франчайзинговая сеть начинает отмечать заранее — с 20 по 25 сентября на разные товары действуют шок-цены, а 25 сентября — скидка минус 30 процентов на все товары с белыми ценниками!

«Галамарту» исполняется 12 лет, а потому на товары объявляется цена 12 рублей. За такую стоимость можно приобрести, например, кабель для зарядки телефона «три в одном» (24 сентября) или миниатюрную беспроводную колонку Forza (25 сентября). А 25 сентября на весь ассортимент с белыми ценниками будет действовать скидка целых минус 30 процентов, так что берите корзину побольше!

Что приобрести — себе и на подарки близким — лучше продумайте заранее. Хозтовары, игрушки — детям, набор посуды — маме, инструменты — папе, фен или стайлер для волос — сестре, и многое другое — себе и на подарки.

Оформить заказ можно также онлайн: скидки в интернет-магазине тоже действуют 25 сентября. Доставка быстро его доставит!

8 800 25 000 25

www.galamart.ru

*Акция «Скидка минус 30% на все товары с белыми ценниками» действует в розничных магазинах и в интернет-магазине «Галамарт» 25 сентября 2021 г. Подробности на официальном сайте.

*Шок-цены на разные товары действуют с 20 по 25 сентября 2021 в розничных магазинах «Галамарт».

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