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Спецрейс доставил угощение

Альфия Камилова

Общество
Спецрейс доставил угощение
Ниссан Ханукаев исполняет горский танец на празднике «Абрикос» / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Многонациональный праздник «Абрикос» собрал на ВДНХ представителей разных народов из регионов России и стран СНГ.

На площадке фестиваля звучала легендарная музыка Арама Хачатуряна и Арно Бабаджаняна. Девушки в национальных костюмах угощали гостей абрикосами из Армении. Хотя сезон этих фруктов подходил к концу, организаторы нашли возможность, не нарушая традицию, доставить их спецрейсом для гостей праздника.

— У нас принято сажать у своих домов абрикосовые деревья, и этой традиции много веков, — рассказывает участница праздника Ануш Григорян.

Зрителей ждали большой концерт и демонстрация национальных костюмов.

— На этом празднике я почувствовала настоящее единение народов, — рассказывает артистка чувашского хора «Адел» Елена Органзиева.

По ее словам, такие мероприятия дают возможность ощутить, насколько сильна наша многонациональная страна.

— Россия и Москва всегда были, есть и будут многонациональными. Мы являем собой пример дружбы, взаимопонимания и межнационального мира для других стран, — подытожил глава столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ара Абрамян, президент Союза армян России:

—«Абрикос» стал праздником народов Москвы. В нем приняли участие представители более 65 национальностей, проживающих в России и странах СНГ.

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