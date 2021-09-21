Найдись, потеряшка: что делать, если любимый питомец убежал

Екатерина Гурова и бордер-колли Русик в парке / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Собака по кличке Ева, пропавшая на днях в аэропорту Домодедово, найдена. Ее искали 50 человек: сотрудники воздушной гавани и кинологи. Приманить Еву удалось личными вещами хозяйки и лакомствами. «Вечерняя Москва» выяснила, что делать в случае, если ваш питомец убежал.

На днях был запущен сетевой сервис по поиску пропавших животных по фото «Хвост удачи». Так что если вы потеряли или нашли животное, разместите его фото на портале, укажите дату и место обнаружения или пропажи, а затем к поискам приступит искусственный интеллект. Он сверит все загруженные в базу фотографии, и если изображение пропавшего питомца совпадет с фото найденного, сообщит об этом и тому, кто потерял, и тому, кто нашел.

Прыткие животные могут пропасть где угодно: в парке, на участке в частном секторе и даже в аэропорту. Тем не менее при грамотной организации поиска шансы найти пропавшего любимца очень высоки.

Илья Рапов и питомец Терри Форд / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Кинолог Александра Панфилова говорит, что ждать, когда собака сбежала, опасно. Действовать нужно сразу, а советы из серии «прибежит сама» стоит отметать.

— В среднем у вас есть полчаса, чтобы найти своего друга, выбежавшего из квартиры или сорвавшегося с поводка на улице, — говорит она. — Игрушка питомца и самокат, велосипед или любое средство передвижения вам в помощь. Чаще зовите собаку и пищите игрушкой. Если прошло два часа, а результата нет, то обзванивайте соседей, пишите посты в соцсетях.

Оповестите друзей, попросите их расклеить объявления по району. Сходите в полицию и составьте заявление с просьбой посмотреть записи камер видеонаблюдения. Они есть везде: на магазинах, подъездах, дорогах. Это тоже может помочь.

Эксперт отмечает, что радиус поисков может достигать 20 километров и растянуться на пару дней. Ошейник с GPS-датчиком, брелок с вашим номером телефона и домашним адресом могут помочь в поисках.