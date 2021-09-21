Пять вопросов о вакцинации: московские врачи рассказали, почему необходимо защитить себя от инфекции

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Прививку от новой коронавирусной инфекции, хотя бы одним компонентом вакцины, сделали более 5 миллионов жителей столицы. Причем около 120 тысяч горожан уже ревакцинировались. Тем не менее вопросов и мифов об этом все еще очень много. Чтобы разрушить стереотипы и заблуждения, «Вечерняя Москва» попросила врачей медицинских учреждений Департамента здравоохранения столицы ответить на несколько актуальных вопросов.

— У меня куча хронических заболеваний. Боюсь осложнений после вакцинации. Мне же опасно делать прививку?

Наталья Шиндряева, главный врач городской поликлиники № 2 Департамента здравоохранения Москвы:

— При хронических заболеваниях делать прививку не только можно, но и нужно. Вакцинация против COVID-19 в первую очередь показана людям с хроническими заболеваниями, поскольку у них самый высокий риск тяжелого течения болезни после заражения коронавирусом. Конечно, не стоит идти на процедуру в период обострения. Но после стабилизации состояния рекомендую не откладывать визит на прививку.

Польза защитного эффекта от вакцинации настолько превышает риски применения этого способа профилактики опасного заболевания, что вакцинация рекомендована даже пациентам с онкологическими заболеваниями. Заболевания сердечно-сосудистой системы являются одним из основных факторов риска, осложняющих течение COVID-19.

Инфекция может провоцировать сердечно-сосудистые катастрофы, например инфаркт миокарда, или резко активировать тромбообразование. Поэтому пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также тем, кто болеет сахарным диабетом, имеет ожирение, страдает заболеваниями органов дыхания или любой другой серьезной патологией, вакцинироваться просто необходимо и обязательно. И как можно скорее.

— У меня высокие антитела после вакцинации, которую я прошел в январе этого года. Зачем мне снова делать прививку?

Павел Гуляев, главный врач диагностического центра № 5 Департамента здравоохранения Москвы:

— На сегодняшний день нам неизвестно, какой титр антител в крови человека защищает от заболевания COVID-19. Работы по определению защитного уровня антител к коронавирусу находятся в стадии исследований по всему миру, в том числе во Всемирной организации здравоохранения. Поэтому важно своевременно делать прививку вне зависимости, есть ли у вас антитела и сколько их. Если мы вспомним времена до пандемии, никто тогда не измерял антитела после прививок от серьезных инфекций.

Взрослые вакцинируются от гриппа каждый год, и никому не приходило в голову измерять уровень антител перед прививкой или после нее. Пока опасность заражения коронавирусной инфекцией высока. В текущей эпидемической обстановке я рекомендую ревакцинироваться раз в полгода вне зависимости от наличия и количества антител. Когда мы достигнем коллективного иммунитета, можно будет говорить о переходе на плановую вакцинацию раз в год. Если вас беспокоит, что слишком высокий уровень антител в крови к коронавирусу может навредить, то уверяю вас, что это миф. Навредить организму может заражение опасным вирусом, но никак не ревакцинация.

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

— Я болела в марте этого года. Мне ведь не нужна прививка, раз есть иммунитет?

Анна Матвеева, главный врач городской поликлиники № 62 Департамента здравоохранения Москвы:

— Согласно международным и российским исследованиям, устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у людей, переболевших COVID-19, сохраняется в течение в среднем 6 месяцев после болезни с постепенным его угасанием к 9–12 месяцам. С марта прошло как раз полгода. Вам рекомендуется вакцинироваться в самое ближайшее время независимо от уровня антител в крови. Коронавирусная инфекция никуда не исчезла, вирус становится агрессивнее и заразнее.

Без вакцинации у вас увеличится риск повторного заболевания, в том числе новыми штаммами, которые могут вызвать еще более тяжелое течение инфекции, чем у вас было ранее. Лучше позаботиться о защите заранее, так как для формирования иммунного ответа должно пройти определенное время. Хотя иммунитет начинает формироваться уже после первой прививки, более длительный эффект достигается после введения второго компонента. Также важно соблюдать и другие меры профилактики: носить маску, чаще мыть и дезинфицировать руки, избегать массового скопления людей.

— Планирую беременность. Может ли прививка негативно сказаться на развитии плода?

Лариса Есипова, заместитель главного врача ГКБ имени Н. Э. Баумана по акушерству и гинекологии:

— Хорошо, что вы заранее планируете беременность. Однако ошибочно считать, что прививка от COVID-19 сможет навредить вам или будущему ребенку. Наоборот, вакцинация от коронавирусной инфекции является частью подготовки к беременности. Сделать прививку лучше заблаговременно, чтобы к наступлению беременности успел сформироваться иммунитет. Вакцинация поможет защитить вас от тяжелых форм течения болезни и осложнений. Еще отмечу, что по результатам исследований на эффективность и безопасность вакцина «Спутник V» разрешена и для применения у беременных женщин.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

— У моей мамы четвертая группа крови. В интернете писали, что люди с этой группой почти не подвержены заражению. Это правда?

Михаил Шутов, главный врач городской поликлиники № 64 Департамента здравоохранения Москвы:

— Конечно, это не так. Коронавирусная инфекция несет опасность для всех, независимо от группы крови. Вирус мутирует, часто заражаются и молодые люди. Для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями COVID-19 опасен тяжелым течением и осложнениями. Не стоит доверять всяким фейковым новостям. Лучше обратиться к врачу в поликлинику и задать ему все волнующие вопросы. Если у вас не будет медицинских противопоказаний, сделайте прививку. Только вакцинация является эффективным способом защиты от COVID-19, а не какая-то определенная группа крови. И только вакцинация поможет нам побороть пандемию и остановить распространение инфекции.

ФАКТЫ

— Тест на антитела в городских поликлиниках не показывает формирование иммунитета после вакцинации препаратом «Спутник V». В городском ИФА-центре можно лишь узнать, переболели ли вы COVID-19. Это связано с тем, что при заражении вирусом в организм человека попадают его частицы — инородные белки, один из них — белок N. В ответ начинают вырабатываться антитела. Так формируется естественный иммунитет к вирусу и антитела к N-белку. Тест-системы в городских ИФА-центрах распознают именно его. Вакцина «Спутник V» способствует выработке антител к S-белку. Это маленькая неживая неопасная частица ДНК вируса, которая попадает с прививкой в организм человека. Но организм распознает ее как коронавирус и начинает защищаться. Так формируется иммунитет после вакцинации. Поэтому тест-системы городских ИФА-центров не показывают уровень антител после прививки.

— В павильонах «Здоровая Москва» до конца сентября можно пройти бесплатное расширенное обследование после перенесенного коронавируса. В углубленную диспансеризацию входят биохимический анализ крови на семь показателей, спирометрия, рентген органов грудной клетки (если не делался в течение года), тест с 6-минутной ходьбой (по показаниям), концентрация Д-димера (по показаниям).

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

ЦИФРА

120 тысяч москвичей старшего возраста получили коробку «С заботой о здоровье» после прохождения полной первичной вакцинации от коронавируса или же после повторной прививки.

В ТЕМУ

Симптомы коронавируса во многом схожи со многими респираторными заболеваниями и часто маскируются под обычную простуду, могут походить на грипп. Симптомы могут проявиться в течение 14 дней после контакта с инфекционным больным.

Основные признаки ковида: повышение температуры тела, потеря обоняния и вкуса, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, миалгия и утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке. Может быть боль в горле, затруднение дыхания, головные боли, кровохарканье (редко), диарея (редко), тошнота, рвота, учащенное сердцебиение.

Эти симптомы в начале заболевания могут наблюдаться и при нормальной температуре тела. При появлении симптомов необходимо остаться дома и вызвать врача. Не нужно заниматься самолечением.

НУЖНО ЗНАТЬ

Прививка от COVID-19 делается в два этапа. Записаться нужно только на первую инъекцию. На вторую вас запишут автоматически. Чтобы вы не забыли о повторной инъекции, за сутки до нее вы получите СМС-сообщение с напоминанием (дата, время и адрес, куда нужно приехать). При этом, если вы сделали первую инъекцию в другом регионе, вторую прививку можно сделать в Москве. Сам процесс вакцинации занимает 45 минут, из них пять минут — это осмотр у врача, 10 минут — подготовка препарата, 30 минут — наблюдение после прививки.