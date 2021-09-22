Пеленка, плед и скотч: как правильно перевозить питомца в самолете

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Одни авиакомпании позволяют перевозить животных прямо в салоне самолета, другие — только в багажном отделении. В обоих случаях перелет может стать серьезным стрессом для питомца. «Вечерняя Москва» пообщалась с ветеринаром Михаилом Шеляковым и узнала, как обеспечить комфорт для любимца на борту.

Перед полетом

В некоторых случаях лучше воздержаться от авиаперелета вместе с питомцем, предостерег Михаил Шеляков. По словам ветеринара, все зависит от восприимчивости конкретного животного к стрессовым факторам. Если ему тяжело даются автомобильные перевозки, не стоит экспериментировать с другим видом транспорта.

Даже стрессоустойчивых питомцев придется подготовить к перелету, отметил специалист. Он посоветовал давать животным специальные успокоительные средства за несколько дней до рейса.

— Если животное переживает не так сильно, за несколько дней до вылета ему дается специальное успокоительное средство — такие препараты продаются в зоомагазинах. Они оказывают накопительное действие без снотворного эффекта. Никакого вреда для животного в этих успокоительных нет, — объяснил Шеляков.

Главное правило — не кормить и не поить питомца прямо перед вылетом. Это поможет предотвратить тошноту и лишнее беспокойство, пояснил ветеринар.

— Кошек и собак нужно перевозить исключительно на голодный желудок. Оптимально покормить питомца за шесть–восемь часов до вылета и напоить примерно за два часа. Перед посадкой нужно не забыть погулять с собакой, — рассказал собеседник «ВМ».

Перевозка в салоне

Для перевозки в салоне потребуются пеленка и любимые предметы питомца, которые «пахнут домом», сообщил эксперт. Так, по его словам, животное будет меньше испытывать стресс.

— Для перевозки на кресле нужны пеленка и «укрытие». Переноску лучше накрыть пледом или шарфом, который пахнет домом. Так собака или кошка будут чувствовать себя под защитой. Чем меньше питомцы взаимодействуют с окружающей средой, тем им комфортнее. Нужно минимизировать для них стресс — дать возможность в чем-то «закопаться», ничего не видеть и не слышать, — порекомендовал Шеляков.

Еще одна причина, по которой стоит частично прикрыть переноску тканью, — риск возникновения аллергической реакции у других пассажиров, добавил ветеринар.

Любимые игрушки и лакомства также помогут питомцу перенести перелет легче. Эти предметы отвлекут животное от стрессовых факторов.

— Знакомые игрушки дадут собакам и кошкам понять, что их никто не бросил и здесь «все свое». Для отвлечения от враждебной среды можно взять и лакомства, но не корм, — заверил Шеляков.

Перевозка в багажном отделении

Для перевозки питомца в багажном отделении также действует ряд правил, отметил Шеляков. Если авиакомпания разрешает использовать свою переноску, необходимо отсоединить от конструкции колесики при их наличии. Также потребуется закрепить на стенке укрытия емкость с водой.

— Многие переноски (особенно собачьи) оборудованы колесиками. Их сразу же нужно снять, иначе переноска может начать двигаться при взлете и посадке. Во время перелета животному обязательно нужна вода. Для этого лучше использовать прикручивающуюся к решетке емкость с жидкостью, наполненную не до краев, — уточнил эксперт.

Кроме того, переноску рекомендуется дополнительно укрепить скотчем. По мнению Шелякова, эта мера предотвратит множество экстренных ситуаций.

— Какой бы крепкой переноска ни была, ее нужно зафиксировать скотчем: вокруг конструкции лучше сделать несколько кольцевых укрепительных оборотов. В состоянии паники и стресса животные обладают невероятной силой. Если питомец покинет переноску, ему будет хуже, — заметил собеседник «ВМ».

В случае если авиакомпания предоставляет контейнеры для перевозки животных самостоятельно, остается только смириться с этим правилом. Такой тип перелета — самый губительный для психики питомца. По возможности следует отдавать предпочтение перевозке любимца прямо в салоне самолета, заключил эксперт.