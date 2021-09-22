Онлайн-голосование признано эффективным

Работа столичного общественного штаба по наблюдению за выборами. Перед тем как москвичку Марию Сетяжеву зачислили в корпус наблюдателей, она прошла обязательное обучение как в очном, так и в дистанционном формате / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Результаты выборов в Москве свидетельствуют о том, что партия «Единая Россия» не прогадала, сделав ставку на дистанционное голосование.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ), как отмечают сегодня многие эксперты, это будущее избирательного процесса, цифровизация которого неизбежна. Во многом благодаря мобилизации лояльного электората и призывам к участию в ДЭГ в Москве партия «Единая Россия» одержала уверенную победу на прошедших выборах.

Политические силы, которые сегодня пытаются спекулировать на результатах онлайн-голосования, в ходе предвыборной кампании активно призывали свой электорат игнорировать ДЭГ. Это, как уже понятно сегодня, было не самым дальновидным решением. С точки зрения технологической надежности и анонимности система продемонстрировала стабильность. Долгая обработка голосов, по заверениям экспертов, это не следствие технических сбоев.

Просто обработка таких объемов данных не может проходить мгновенно. Отчасти на скорость обработки повлияла и новая функция, которой в этом году пользовались электронные избиратели, — «Отложенное решение».

— Все было сделано правильно с точки зрения программирования, но в части функции отложенного решения было понятно, что обработка таких объемов информации не является простой и моментальной. Это сильно увеличило нагрузку на систему. Тем не менее мне представляется, это колоссальный опыт. Надеюсь, что в следующей итерации все будет, как мы хотим, — сказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Функцией «Отложенное решение» — возможностью переголосовать, вернуться к электронному бюллетеню в случае технического сбоя на устройстве или разрыва соединения с интернетом — воспользовались 294 тысячи человек. При этом эксперты, по итогам подсчета голосов, отмечали один курьезный момент. Часть из тех, кто голосовал несколько раз, ввиду недопонимания или из чисто корыстных интересов, голосовали с отсрочкой, чтобы получить в СМС код. Его они пытались несколько раз активировать на сайте программы «Миллион призов» в надежде несколько раз поучаствовать в розыгрыше.

Явка на ДЭГ составила 96,5 процента, а в целом явка на выборы в Москве — порядка 50 процентов, что для столицы — беспрецедентный показатель. Отчасти он стал результатом введения еще одной новеллы избирательного процесса — многодневного голосования: гражданам дали три дня на то, чтобы сделать свой выбор.

Политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, считает, что гражданин должен иметь право голосовать тогда, когда ему удобно.

— Система трехдневного голосования, система ДЭГ увеличивают возможности для граждан реализовывать свои гражданские и политические права. Это можно только приветствовать, — сказал Алексей Чеснаков.

В этом году контроль за ходом выборов был также самым масштабным за все время как с точки зрения тщательности контроля, так и с точки зрения открытости и демократичности самого процесса.

Наблюдатели Общественной палаты Москвы присутствовали как на избирательных участках, так и в видеоцентре на площадке штаба. Никаких серьезных нарушений, которые могли бы дать повод усомниться в результатах голосования на выборах, за все три дня зафиксировано не было.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Сазонов, руководитель проекта ДЭГ в «Лаборатории Касперского»:

— Функция отложенного решения является инновационной в данном голосовании. И, по сути, она применялась впервые на голосовании такого уровня. Количество избирателей, воспользовавшихся этой функцией, действительно было велико и превысило наши ожидания. Тем не менее система справилась с потоком голосующих, которые воспользовались функцией. Это потребовало дополнительного времени для подсчета результатов.