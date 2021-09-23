На чемоданах: какие страны откроются для россиян в октябре

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Россия возобновит авиасообщение с Данией, Перу, ЮАР, Новой Зеландией и Джибути с 5 октября 2021 года. Однако нововведение коснется российских туристов не в полной мере: въезд на территорию большинства из перечисленных стран все еще ограничен. Об этом «Вечерней Москве» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

По словам представителя АТОР, в пять указанных стран никогда не выполнялись прямые рейсы из России. Новость о возобновлении авиаперелетов актуальна в большей степени для граждан Дании, Перу, ЮАР, Новой Зеландии и Джибути, а для россиян посещение все еще ограничено, пояснил он.

— В эти страны и раньше не выполнялись прямые рейсы из России. Новость будет интересна в большей степени иностранным гражданам открытых государств. Теперь они смогут получать российские визы и посещать нашу страну, — уточнил Горин.

Согласно данным АТОР, въезд в Данию для туристов из РФ пока запрещен. Туда могут попасть только граждане, имеющие «существенные основания» (работа, учеба, недвижимость, вид на жительство, гуманитарные посещения и другие).

В Перу готовы принимать только иностранных вакцинированных туристов. Прямых рейсов из России туда все еще нет, и они «вряд ли появятся», сообщают в ассоциации.

Новая Зеландия тоже все еще не принимает российских туристов. Прямое авиасообщение со страной не предусмотрено из-за большого расстояния.

Россиянам остается надеяться лишь на ЮАР и Джибути. Первая открыта для российских туристов, но в нее невозможно попасть прямым рейсом. Джибути также принимает приезжих, вакцинированных «Спутником V». Россиянам для въезда в страну потребуется электронная виза.

Фото: Pixabay

Джибути имеет хороший потенциал для развития туризма, считают туроператоры. Гости из России могут приехать туда ради дайвинга на островах, посещения национальных парков и пляжного отдыха.

— Из названных оперштабом стран нам доступны только Джибути и ЮАР, к сожалению. С ЮАР у нас никогда не было прямого сообщения, и рейсы вряд ли будут. Дания сейчас недоступна для туристических поездок и не выдает визы. В Перу никогда прямых рейсов не было. Там принимают только вакцинированных иностранных туристов. В Новую Зеландию у нас тоже никогда рейсов не было, и она сейчас не принимает туристов, — подытожил специалист.

Жителям России стоит обратить внимание на увеличение количества квот на рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, подчеркнул Горин в беседе с «ВМ». Это направление действительно популярно среди туристов.

— Из решения оперштаба важнее всего увеличение количества квот на рейсы в ОАЭ. Это популярное направление, открытое ранее, но с лимитированным количеством рейсов. Теперь будет увеличена квота на рейсы в Дубай и Шарджу: станет больше предложений для туристических поездок зимой. Новость имеет прямое отношение к российским туристам, — подчеркнул эксперт.

Кроме того, «надежду дает» и увеличение количества квот на перелеты в Индию, добавил Горин. На данный момент страна не принимает граждан с туристическими целями. В АТОР надеются на разрешение посещать Индию для вакцинированных. Такого постановления ждут «уже на днях».