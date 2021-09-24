Топ-10 звездных разводов, о которых больше всего писали СМИ

Фото: instagram/borodylia

В России зафиксировали серьезный рост количества разводов. В первой половине текущего года их стало на 44 процента больше по сравнению с аналогичным периодом в 2020-м. В центре внимания телеканалов, радиостанций, газет и интернет-изданий, конечно, были новости о расставаниях знаменитостей. «Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» представляют Топ-10 звездных разводов, о которых чаще всего писали журналисты.

1. Семен Слепаков и Карина Аванесян

Юморист Семен Слепаков развелся с Кариной Аванесян осенью 2019 года. Супруги состояли в браке в течение семи лет. Шоумен признался, что развод — «это очень грустно», но он продолжает поддерживать с Кариной дружеские отношения. В конце августа Слепаков сообщил о том, что похудел на 13 килограммов.

2. Ксения Бородина и Курбан Омаров

Развод телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова произошел 6 августа 2021-го. Его инициатором стала супруга. Накануне расставания Бородина переписала недвижимость на мать, чтобы избежать раздела имущества, сообщал Telegram-канал Mash. Пара состояла в браке с 2015 года. У экс-супругов есть общая дочь Теона.

3. Лариса Долина и Илья Спицын

В мае текущего года Лариса Долина подтвердила информацию о разводе с гитаристом Ильей Спицыным. Певица состояла с ним в браке 20 лет. Она заверила, что не планирует выходить замуж в четвертый раз. Сейчас Долина чувствует себя «хорошо»: признается, что лишилась 21 килограмма после расставания.

4. Петр Филлипс и Отэм Келли

15 июня стало известно о разводе старшего внука королевы Елизаветы II Петра Филлипса с Отэм Келли после 12 лет совместной жизни. Финансовые детали расставания регулировались Верховным судом: бывшим супругам удалось сохранить мирные взаимоотношения. Представитель семьи подчеркнул, что решение было принято парой совместно. Бывшие супруги решили сохранить дружбу и продолжить заботиться о детях.

5. Александр и Ирина Шпак

В августе завершился бракоразводный процесс Александра и Маси (настоящее имя — Ирина) Шпак. В Instagram Александр назвал расставание «верным решением». Он надеется, что перед ним «откроются двери, которые были закрыты прежде». Сообщалось, что летом Мася Шпак назвала эмоциональное насилие причиной развода с блогером.

6. Билл и Мелинда Гейтс

Основатель Microsoft и его супруга развелись в августе 2021 года. Они провели в браке 27 лет. У Билла и Мелинды Гейтс трое детей. СМИ писали, что Мелинда не планирует менять имя и фамилию. Также известно, что супруги не будут выплачивать друг другу алименты. Они продолжат свою общую деятельность в благотворительном фонде.

1/10 Ирина Круг и Сергей Белоусов / Фото: Youtube / Россия 1 2/10 Александр и Ирина Шпак / Фото: instagram/sashashpakofficial 3/10 Петр Филлипс и Отэм Келли / Фото:imago images/Paul Marriott 4/10 Лариса Долина и Илья Спицын / Фото: РИА Новости 5/10 Семен Слепаков и Карина Аванесян / Фото: РИА Новости 6/10 Алана и Павел Мамаевы / Фото: instagram/alana_mamaeva 7/10 Ида Галич и Алан Басиев / Фото: instagram/galichida 8/10 Ксения Бородина и Курбан Омаров / Фото: instagram/borodylia 9/10 Билл и Мелинда Гейтс / Фото: Zuma\TASS 10/10 Дарья Мельникова и Артур Смольянинов / Фото: РИА Новости

7. Дарья Мельникова и Артур Смольянинов

Информация о разводе актрисы Дарьи Мельниковой с мужем подтвердилась в начале лета. Дарья подчеркивает, что осталась с Артуром «в дружеских отношениях». По ее словам, решение о разводе не связано с кризисами, в частности, с карантином. Актеры поженились в 2013 году. В браке у супругов появилось двое детей — Артур и Марк.

8. Ирина Круг и Сергей Белоусов

Певица Ирина Круг, вдова Михаила Круга, развелась со своим третьим мужем. Она утверждала, что причиной расставания стало предательство со стороны Сергея Белоусова. Ирина призналась, что не смогла простить бывшего супруга. Сейчас певица допускает встречи ребенка с отцом и утверждает, что все «прекрасно». Ирина состояла в браке с Сергеем с 2006 года.

9. Алана и Павел Мамаевы

Модель Алана Мамаева подала на развод с футболистом Павлом Мамаевым осенью 2020 года. В июле она назвала сумму выплачиваемых бывшим супругом алиментов. Мамаева акцентирует внимание на том, что при разводе Павел обещал ей помогать с содержанием детей. Сейчас в СМИ пишут о том, что модель возобновила отношения с бывшим мужем — чемпионом по кикбоксингу Александром Липовым.

10. Ида Галич и Алан Басиев

Блогер Ида Галич считает тему развода с бизнесменом Аланом Басиевым «больной». Она надеялась прожить с мужем всю жизнь, но супругам пришлось расстаться по инициативе Алана. Галич отмечала, что развод случился не по причине супружеской неверности. Пара состояла в браке с 2018 года. В 2020-м у партнеров родился сын Леон.