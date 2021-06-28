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«Не верится, что я стала бабушкой»: Ирина Круг впервые показала внучку

Юлия Курганова

Общество
«Не верится, что я стала бабушкой»: Ирина Круг впервые показала внучку
Фото: instagram.com/irinakrug

Певица Ирина Круг поделилась радостной новостью со своими поклонниками в Instagram — она впервые стала бабушкой. Старшая дочь артистки 26-летняя Марина Воробьева, которая недавно вышла замуж, стала мамой.

В микроблоге Круг опубликовала фото, которое было сделано во время выписки дочери с новорожденной девочкой из клиники. Знаменитость в кадре нежно обнимает дочку за плечи. Рядом стоят зять исполнительницы Сергей и сын Александр Круг.

— Встретили нашу маленькую девочку из роддома, не верится, что я стала бабушкой, но, по-моему, это супер, — написала звезда под снимком.

В кадре хорошо видна и новорожденная внучка. Девочку не стали заворачивать в пеленки или одеяльце. На ней пудровое боди, носочки и легкая шапочка. Круг пришла на выписку в белом облегающем платье с абстрактным принтом.

Фанаты певицы тут же принялись поздравлять ее с этим радостным событием.

«Поздравляю вас, Ирина, с новым статусом бабушки»; «Поздравляю с новым званием — бабушка! Здоровья малышке!»; «Ирина, с внучечкой вас! Здоровья малышке», — написали фанаты.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что вдова Михаила Круга раскрыла причину расставания с новым мужем. Недавно они разошлись, и теперь Ирина снова открыта к отношениям.

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