Почему брендбук не работает

Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

Почти каждая компания сегодня стремится создать брендирование. Независимо от размера и срока существования своего бизнеса, предприниматели все чаще стремятся создать свой уникальный корпоративный стиль. Для этого может быть несколько целей: отстройка от конкурентов, увеличение охвата аудитории, продвижение новых продуктов на рынок, повышение конкурентоспособности или лояльности клиентов. Существует много маркетинговых уловок, но брендирование на сегодняшний день является уже необходимым элементом корпоративной стратегии.

Конечно же, основным продуктом брендирования является брендбук. Это многокомпонентный сборник разнообразных атрибутов, которые характеризуют уникальные стороны бренда и детально описывают его маркетологические, коммуникационные и стратегические векторы. Но иногда так случается, что, несмотря на высокое качество и стоимость, брендбук не работает. То есть нет ожидаемого эффекта. А ведь деньги и силы вложены! Дело может быть в том, что полученной информацией пользуются не очень верно.

Нужна не только разработка дизайна брендбука или каких-то других его графических частей. Ведь сама по себе она не даст резкий рост бизнес-показателей. Потому важно создать необходимые подразделы.

Важные элементы брендбука

При разработке фирменного стиля компании не всегда создается огромный пласт концепций. Некоторые предприниматели хотят начать с небольшого брендирования и ограничиваются только основными фирменными элементами. К ним можно отнести:

• логотип;

• слоган;

• дизайн.

Почти всегда неотъемлемой частью является разработка логотипа брендбука. Так как именно логотип чаще всего обеспечивает основную узнаваемость бренду, то к нему стоит создать логобук. Это документ, который регламентирует способы использования логотипа в самых различных вариантах.

Если же брендбук содержит много других компонентов, то очень важно заказать гайдлайн. Данный документ регламентирует то, как будут на практике применяться дизайн, графика, продвижение в соцсетях, на что должны быть похожи рекламные компании.

Качество и количество

Именно качество создания брендбука в целом и гайдлайна в частности во многом определит количество дополнительной прибыли и вовлечения новых клиентов. Поэтому необходимо подойти правильно к выбору партнеров. Лучше доверить этот важный процесс профессионалам и вложить средства максимально эффективно.

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