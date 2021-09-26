Диетолог Соломатина назвала причины эпидемии ожирения по новому типу среди москвичей

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Эпидемия ожирения по новому типу, охватившая жителей крупных городов России, может привести к гормональной опухоли, дистрофии мышц и болезни печени. Так прокомментировала в разговоре с «Вечерней Москвой» новость о москвичках, страдающих скрытой формой ожирения из-за малоподвижного образа жизни, врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, с подобной проблемой сталкиваются многие жители мегаполисов, в том числе и представители сильного пола:

— Как правило, люди, работающие в крупных городах, занимаются интеллектуальным трудом, предполагающим офисный образ жизни. А это — долгие часы, проводимые за компьютером, перекусы на скорую руку не самыми полезными продуктами. Постоянный стресс, который испытываем в процессе дня, мы пытаемся заесть сладостями, а вечером — запить алкогольными напитками или «загасить» фастфудом. Все это приводит к активному накоплению жира. Даже если человек мало ест. Он может вкушать пищу хоть два раза в день, но если она состоит не из салатов, обезжиренных продуктов или диетических сортов мяса, а из бургеров, то о какой тонкой талии может идти речь.

Дополняет эту печальную картину, по словам Соломатиной, отсутствие физической активности. Диетолог отметила, что у большинства таких офисных сотрудников редко находится лишний час в плотном графике на посещение спортзала, что могло бы хоть как-то уберечь от процесса жиронакопления:

— Если такой режим у человека вошел в привычку, то у него и сил не хватает на спорт, поскольку постепенно начинается дистрофия мышц, усложняющая процесс сброса лишних килограммов.

Еще одной причиной появления новых форм ожирения врач считает качество пищи и ее доступность:

— Этот процесс на самом деле начался не вчера, а в 90-е годы, когда наш рынок накрыло волной заграничных продуктов и все начали их активно пробовать. Все это продолжилось с появлением культуры быстрого питания. В таких условиях уже выросло целое поколение детей, которых еще называют поколением «Пепси». Сегодня ситуация усугубилась, ведь продукции на прилавках стало еще больше, а качество оставляет желать лучшего.

Собеседница «ВМ» акцентировала: в результате такого пищевого поведения у многих людей нарушились обменные процессы в организме.

— Что хуже всего, — добавила эксперт, — подобный образ жизни дети перенимают у взрослых. По формуле «от мамы — к дочери». Поскольку именно женщины более склоны к стрессу, заеданию горя сладостями и алкоголем. Кроме того, по наследству детям передается пищевое поведение родителей. И даже скорость обменных процессов.

По словам врача, у дам, которые оказались в такой «пищевой ловушке», начинает развиваться ожирение по мужскому типу, когда живот округляется как яблоко, заполняясь чистым жиром:

— Впоследствии происходит нарушение кровообращения, угасание женских половых гормонов. Грубо говоря, женщина превращается в фабрику для отложения жира. Выбраться из этой ситуации практически невозможно, так как замедляется метаболизм, уменьшается выработка гормона сытости лептина и человек жаждет поглощать все больше жирной и сладкой пищи.

Таким образом, выводится «новая линия городской женщины».

Эксперт предупредила, что, помимо пищевых нарушений, люди, которые ведут подобный образ жизни, рискуют получить диагноз «стеатоз печени»:

— Клетки печени, гепатоциты, перестают справляться с большим нашествием жира, что приводит к нарушению работы органа. А жир, который на протяжении долгого времени накапливается в организме, может спровоцировать развитие гормональной опухоли. Начинают продуцироваться определенные гормоны, провоцирующие ухудшение ситуации.

Чтобы не допустить развития таких серьезных последствий, эксперт рекомендует скорректировать свое пищевое поведение и найти время для занятий спортом.