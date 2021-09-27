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Четыре дня из жизни книг: чем запомнится московская книжная ярмарка

Ольга Кузьмина  

Общество
Четыре дня из жизни книг: чем запомнится московская книжная ярмарка
Московская международная книжная ярмарка. Сотрудник стенда Издательской программы правительства Москвы «Москва книжная» Диана Подлипенко демонстрирует книгу для детей о Рождестве / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

27 сентября 34-я Московская международная книжная ярмарка завершает свою работу. Но до 20:00 еще можно успеть доехать до Экспоцентра и как минимум узнать много нового.

Старейшая и крупнейшая из пяти книжных выставок всероссийского масштаба, ММКЯ при этом — одна из самых современных и продвинутых. И на этот раз все четыре дня работы выставки были наполнены мероприятиями под завязку. Две с лишним сотни издательств со всей России прибыли в столицу, чтобы предъявить читателям «отчеты о проделанной работе» — книги, справочники, учебники, издания для взрослых и детей. И все дни тут бурлила жизнь: проводились мастер-классы и встречи с авторами («живые» и в формате интернет-конференций), посетители знакомились с новинками и действительно уникальными по креативности изданиями.

Все радовались и тому, что выставка проводилась очно, пусть и с соблюдением мер защиты, установленных Роспотребнадзором, как и обещал директор ММКЯ Андрей Гельмиза. Возможность наслаждаться шелестом страниц и вживую общаться с их авторами — это ли не счастье!

Онлайн-формат, впрочем, тоже был в ходу: не все заинтересованные лица смогли добраться до столицы, но современные технологии позволили и им стать участниками события.

Как правило, мы уже не спорим, а привычно соглашаемся с очевидной, казалось бы, истиной: люди стали меньше читать. Но после посещения выставки невольно отметишь: это не безусловно.

— Надо жить вечно, чтобы успеть хотя бы пролистать все изданные книги, — с улыбкой качал головой на открытии выставки известный журналист и фотограф Юрий Рост.

Сам он, к слову, был бенефициаром открытия, поскольку презентовал книгу «Групповой портрет на фоне жизни», завершающую серию его «портретов на фоне мира и века». Мощный том весом в три кило в дамской сумочке точно не унести! Но Юрий Михайлович пообещал, что издание выйдет и в облегченном варианте, «граммов на 700».

На стенде, где представлены книги, поддержанные издательской программой правительства Москвы под крылом Департамента СМИ и рекламы города, мы «зависли» над потрясающими изданиями для слабовидящих детей. Сотрудница стенда Валерия Подзем показала нам двухтомную «Снежную королеву» с объемными страницами и книги, к которым прилагается волшебный карандаш, позволяющий воспроизводить текст.

— Смотрите, вот тут — выпуклые детали, а тут — элементы, позволяющие дополнить описанное действие, — рассказывала Валерия. — Или вот: в тексте сказано, что девочка развешивает белье, а тут — лоскутки на веревке!

Конечно, все эти «придумки» позволят детям с проблемами со зрением полнее и ярче воспринимать мир. Презентация книг для слабовидящих детишек прошла в первый же день работы выставки, и маленькие гости мероприятия были в восторге, получив эти бесценные и очень полезные подарки.

А Диана Подлипенко продемонстрировала книгу о Рождестве. Иллюстрации удивительные. Книга наполнена светом! Впрочем, тут есть чем увлечься и взрослым. Скажем, книга Марии Нащокиной «Москва, Театральная площадь» рассказывает историю здания, в котором ныне располагается РАМТ, отмечающий в этом году свое столетие. Зданию же — 200 лет! Чего только не помнят его стены!...

А еще ММКЯ — это всегда интересные встречи. Например, с очаровательной Наталией Талалиной — иллюстратором детских книг и веселой выдумщицей, не представляющей жизни без творчества. Или с Дианой Воробьевой, придумавшей «НеКнижку «Теремок». Сказку «Теремок» знают все. И как он выглядел снаружи — тоже представляют.

А что же было внутри? Р-р-раз, книга раскрывается, и как по мановению волшебной палочки появляются четыре объемные комнаты, в которых живут шесть сказочных персонажей. 50 интерактивных элементов, из которых «pop-up дом» состоит, не только развивают мелкую моторику, но и позволяют детям фантазировать, активизируют их речь и мышление.

Да, бум детской литературы очевиден. В почете и креатив, отрада для поколения визуалов: комиксы, различные энциклопедии, переиздания классиков. На «Музейной линии» представляли свои проекты 40 музеев и издательств, в том числе ГМИИ им. Пушкина, Гослитмузей им. Даля, Театральный музей Бахрушина, Музей современного искусства «Гараж».

Главный акцент деловой программы ММКЯ был сделан на конференции «Книжный рынок России-2021». Обсуждение профессионалами острого вопроса «как жить мировой книжной индустрии в новых реалиях», разговор о цифровых стратегиях и инновациях в продвижении книг, несомненно, были полезны всем, кто связан с «книжной» отраслью, как и круглые столы, посвященные самиздату в России и растущему аудиосегменту книжного рынка. Форум «Книгабайт» позволил поговорить и о будущем книги — уйдут ли они все в электронный формат? Ну а для любителей чтения памятными останутся встречи с Юрием Поляковым, Марией Арбатовой, Александрой Марининой, Алексеем Ивановым, Наринэ Абгарян и другими писателями.

— Электронные форматы удобно в транспорте использовать, — поделилась с нами своими мыслями учитель Нина Гладышева. — Но без бумажных книг россияне жить не смогут, вот увидите. Держать в руках книгу — счастье.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Григорьев, вице-президент Российского книжного союза:

— Я с гордостью говорю о том, что книжная индустрия выдержала удар, который нанесла пандемия. Книги живут, издательства сохранили свои творческие коллективы и продолжают созидать. В июле-августе отечественные полиграфисты не справлялись с заказами на печать книг. Был жуткий кризис, потому что в связи с пандемией возник отложенный спрос на книги, и вот все книжные магазины заработали, все возвращается в нормальное русло, и все требуют книг. За первое полугодие этого года наблюдался значительный рост числа изданных книг и тиражей по сравнению с прошлым годом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

300 с лишним мероприятий было запланировано на 34-й ММКЯ 700 книг от 110 издательств участвовали в конкурсе «Книга года» 600 000 — совокупный тираж 250 изданий, связанных с событиями Великой Отечественной войны и Отечественной войны 1812 года, вышедших в рамках Издательской программы правительства Москвы, 42 тысячи мероприятий проводят библиотеки Москвы ежегодно 570 тысяч читателей пользуются услугами библиотек Москвы.

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