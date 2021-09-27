Парад планет: открытый российский фестиваль «Кинотавр» в 32-й раз прошел в Сочи

Художник по костюмам Стася Гранковская, режиссер Николай Хомерики, актер Валерий Степанов, работавшие над картиной «Море волнуется раз», получившей Главный приз, и продюсер фильма «Молоко птицы» Полина Задорожная с Призом за лучшую операторскую работу (слева направо) на закрытии 32-го российского кинофестиваля «Кинотавр» / Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Всю прошлую неделю отечественные фильмы и их обсуждение шли один за другим. Смотр «Кинотавра», который завершился в выходные, пожалуй, одно из главных мероприятий российской кинодействительности. И пока Юлия Пересильд с Климом Шипенко готовятся стартовать для первых съемок игрового фильма в космосе, корреспондент «Вечерней Москвы» рассказывает нашим читателям о том, какие и чьи миры можно увидеть, никуда не улетая и даже не пересекая границ экрана.

У фестиваля «Кинотавр» особое дыхание. Его проводят в Сочи летом или в начале осени. «Кинотавр-32» шел чуть дольше недели, с 18 по 25 сентября. Представьте длинную, нагретую солнцем лестницу, ведущую от отеля к морю, смыкающуюся с другой, по которой кинематографисты и все причастные поднимаются к Зимнему театру, где идут показы. Выбор, куда пойти, сложен, но не для ценителей кино. Каждый день в зале собираются аккредитованные участники фестиваля, чтобы первыми увидеть ленты, пока еще недоступные прочим зрителям. Каждый вечер у входа, под небом, где начинают проступать звезды, обмениваются приветствиями знаменитости. Их лица стараются опознать или запомнить синефилы, дожидающиеся показа фильма прошлого сезона на площади. Люди отдыхают. Кино выходит в свет. За этим процессом невероятно интересно наблюдать. Если же вы в Москве или где угодно, кроме Сочи, но любите кино, все равно стоит узнать о том, что было на «Кинотавре», ведь он так или иначе задает лейтмотив всему киногоду.

А судьи кто

Судьбу двух крупнейших кинопремий России — «Ники» и «Золотого орла» — решает голосование киноакадемиков. Фестивальные награды же традиционно распределяет жюри.

В этом году во главе тех, кто решал судьбу участников основного конкурса, стояла актриса Чулпан Хаматова. Вместе с ней оценивали картины актер Петр Федоров, режиссер Петр Буслов, продюсер Петр Ануров, сценарист Олег Маловичко, оператор Юрий Никогосов, киновед и культуролог Лилия Немченко.

Отдельное жюри отвечает за просмотр и выбор победителя на программе конкурса короткометражных фильмов. В него входили: актер Юра Борисов, сценарист Андрей Золотарев, продюсер Наталья Дрозд, кинокритик Егор Москвитин. Председателем стала актриса Ингеборга Дапкунайте.

Актриса Виктория Толстоганова с Призом им. Григория Горина за лучший сценарий за фильм «Капитан Волконогов бежал» на закрытии 32-го российского кинофестиваля «Кинотавр». Актриса, сыгравшая роль в фильме, получила награду в отсутствии сценаристов Алексея Чупова и Наташи Меркуловой / Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Карманный формат

Короткометражки — отдельный вид искусства, который в то же время служит своеобразным пробником, раскрывающим почерк мастера. Они дают творцам шанс проявить свой авторский стиль, а тем, кто их ищет, возможность разглядеть талант. Победа «коротышей» на фестивале «Кинотавр» — часть истории многих успешных кинорежиссеров, среди которых Юрий Быков, Игорь Волошин и другие.

В этом году главный приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр» получила картина «Хорошая девочка Лида» — дебют Антона Елисеева. Над созданием этой короткометражки работали ученики театрального режиссера Николая Коляды, преподающего в Екатеринбургском государственном театральном институте. Пьесу написал драматург Роман Козырчиков, снял режиссер Антон Елисеев, в главных ролях сыграли актеры «Коляда-театра» Виктория Лемешенко и Владислав Мелихов.

Также диплом жюри с формулировкой «за точность и чистоту» вручили дебютной ленте актрисы театра и кино Софьи Райзман «Герой». Его брата-близнеца с формулировкой «за чистоту и точность» присудили ленте «Почти весна», которую сняла выпускница одной из московских киношкол, мастерской Бакура Бакурадзе, Настя Коркия.

Всего на фестиваль прислали 503 заявки с короткометражными фильмами. В конкурс вошло 26 картин. В их числе: режиссерская работа актера Александра Петрова «Ангел», лента Евгения Цыганова «Мятежный», а также фильм «Собирайся, поедем на праздник» режиссера Ламары Согомонян, которая будет снимать спин-офф сериала «Содержанки», о чем сообщила платформа START.

Обмен опытом

Фестиваль — это такое пространство и время, где совмещаются киносмотры, светские мероприятия, дружеское и профессиональное общение. В этом году в деловую программу «Кинотавра» вошли: питчинг сериальных проектов, public talk представителей крупнейших онлайн-платформ, а также мастер-класс, как попасть в международный кинопроект. По сути креативные многосерийные фильмы и очевидная востребованность российского кино и специалистов на мировых фестивалях и площадках — это и есть два ключевых момента в новейшей истории отечественного кинематографа.

На питчинг сериалов прислали около 700 заявок, к очной защите допустили 10 из них. В жюри вошли представители крупнейших онлайн-платформ: Игорь Мишин, Жора Крыжовников, Илья Бурец, Макар Кожухов, Александра Ремизова, Ирина Сосновая, Джаник Файзиев. Победила «Станция» Виктории Зуевой — детектив с элементами фантастики про кризисного психолога, которая расследует пропажу человека на биостанции в Белом море. В целом жюри сетовало на нехватку оригинальных идей и неподготовленность участников.

Дискуссия на следующий день стала органичным продолжением сериальной истории. Среди участников — главные лица платформ START, KION, Premier, more.tv, IVI, «Яндекс.Студия»...

Основной посыл: платформы в целом решают схожие проблемы, каждый борется за внимание зрителя, все стремятся создавать оригинальный контент, потому остро нуждаются в подготовленных специалистах и творческих кадрах.

Успех наших фильмов на мировых смотрах отметил Александр Роднянский во вступительном слове фестивального каталога, в частности, упомянув про призы в Каннах, Локарно, Венеции и других. Чтобы сделать процесс еще более мощным и помочь артистам попасть в мировые проекты, на «Кинотавре» провели мастер-класс от кастинг-агента Ричарда Кука из Ирландии и кастинг-директора Мануэля Пуро из Великобритании. Среди слушателей были: Сергей Бурунов, Варвара Шмыкова, Равшана Куркова и другие.

Режиссер Петр Буслов (справа) вручает Приз за лучшую режиссерскую работу режиссеру фильма «Нууча» Владимиру Мункуеву (слева) на закрытии 32-го российского кинофестиваля «Кинотавр» / Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Кинораздолье

Но все вышесказанное является только преамбулой к главному — киносмотру основного конкурса. Оценить 15 фильмов за шесть дней — задача непростая, но отобрать их еще сложнее.

— В этом году поставлен рекорд по количеству заявок — 104 фильма претендовали на участие в конкурсной программе, — рассказала программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева. — Были жаркие дискуссии между отборщиками, мы возвращались к фильмам, условно поставленным в резерв, рассматривали их снова.

В итоге вышла богатая программа из лент, за выходом в прокат которых хочется следить. Даже если послушать все, что говорят о них создатели, сразу понимаешь: каждая картина — это отдельная вселенная со своими законами.

Например, «День мертвых» — дебют театрального режиссера Виктора Рыжакова. Название ленты отсылает к зарубежному празднику, но в то же время пьеса Алексея Еньшина называется «Родительский день», что напоминает и про встречу с близкими в детских лагерях. А речь идет про родительскую субботу. В главных ролях Агриппина Стеклова и Александр Паль. Их герои — мать и сын — едут по областным кладбищам навестить могилы. Так появляется роудмуви со сложными психологическими темами.

Или черная комедия «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова, чей прошлый фильм «Папа, сдохни!» вызвал немало обсуждений. На этот раз освободившаяся из тюрьмы мать (Виктория Короткова) хочет забрать дочь (Софья Круглова) у бабушки (Анна Михалкова), чтобы начать новую жизнь. Скандал с обилием жестоких моментов перерастает в опасную и драйвовую погоню. Смешно, потому что плакать страшно! А вот и «Море волнуется раз» Николая Хомерики — неспешный фильм про любовь настоящую и будущую. Свою прошлую авторскую работу режиссер представлял в 2011 году. Затем стал снимать кино для массового зрителя. Одну из главных ролей в фильме играет Ольга Бодрова, дочь Сергея Бодрова-младшего. Кстати, заметим, что фильмом открытия «Кинотавра» стала документальная лента Петра Шепотинника «Нас других не будет» про этого человека.

Еще один фильм основного смотра — «Подельники» — игровой дебют режиссера-документалиста Евгения Григорьева. У деревенского мальчика Ильи (Ярослав Могильников) убили отца. Он хочет отомстить. Дело до этого есть, кажется, только молодой паре — биологу Насте (Лиза Янковская) и биатлонисту Пете (Юра Борисов). Интересно, что ради этого фильма лингвист придумал особый язык.

Еще надо сказать, что актер Юра Борисов сыграл сразу в нескольких фильмах фестиваля. Кроме «Подельников» он снялся в «Герде», картине «Капитан Волконогов бежал», а также в обеих лентах внеконкурсного показа «Кинотавра» — «Купе номер 6» и «Мама, я дома».

Чего еще ждать в наступающем киносезоне? Конечно, якутское кино «Нуучча», в числе продюсеров которого Борис Хлебников. Лента уже получила главный приз программы «К Востоку от Запада» в Карловых Варах. Сергей Гилев в ней играет каторжника Костю, которого подселили к якутской семье Хабджия (Павел Колесов) и Керемес (Ирина Михайлова) и который старается взять власть в свои руки.

Также в программе фильм о трудной судьбе подростка из непризнанного Приднестровья «Молоко птицы» дебютанта Евгения Марьяна, современная версия древнегреческой трагедии «Медея» режиссера Александра Зельдовича, лента Григория Добрыгина «На близком расстоянии» — о том, как актриса в пандемию приютила мигранта, и многое другое.

Режиссер Николай Хомерики, получивший главный приз фестиваля за фильм «Море волнуется раз» на торжественной церемонии закрытия 32-го фестиваля российского кино «Кинотавр» / Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

ПОБЕДИТЕЛИ

Основной конкурс

— Главный приз «Море волнуется раз», реж. Николай Хомерики.

— За лучшую режиссуру «Нуучча», реж. Владимир Мункуев.

— За лучший дебют «Общага», реж. Роман Васьянов.

— За лучшую женскую роль Ольга Бодрова, фильм «Море волнуется раз».

— а лучшую мужскую роль Павел Деревянко, фильм «Подельники», реж. Евгений Григорьев.

— За лучшую операторскую работу Николай Желудович, фильм «Молоко птицы», реж. Евгений Марьян.

— За лучший сценарий Наташа Меркулова, Алексей Чупов, а также Март Таниэль, фильм «Капитан Волконогов бежал», реж.: Наташа Меркулова, Алексей Чупов.

— Автору оригинальной музыки к фильму Алексей Ретинский, фильм «Медея», реж. Александр Зельдович.

— Специальный диплом жюри «Герда», реж. Наталья Кудряшова.

РЕПЛИКА

Новые тенденции среди добрых традиций

Александр Роднянский, президент открытого российского кинофестиваля «Кинотавр»:

— В прошлом кризисном году кинопрокату сулили быстрое забвение публики, фестивалям — строгий онлайн-режим, а кино — быть съеденным готовыми все перемолоть в муку для малого экрана стриминговыми сервисами... Прогнозы — дело неблагодарное, однако есть очевидные вещи. Кинопрокат будет вынужден менять свою структуру и принципы работы. Но никуда не исчезнет с больших экранов аттракционное кино, созданное для кинотеатров, а это высокобюджетные блокбастеры, производством которых сегодня могут заниматься только голливудские студии; не уйдут из кинотеатров и восстановленные копии вечных шедевров, имеющие своего зрителя, и событийное авторское кино, которое всегда находит свою аудиторию. И подчас немалую. Фестивали будут по-прежнему сочетать красавиц на красных дорожках с открытием новых имен, тем и нового языка кино.

Что же касается стриминговых платформ, то они не вчера, не из-за пандемии стали так решительно отвоевывать свой кусок пирога. Борьба за него началась лет десять назад, когда произошел кардинальный поворот в потребительском поведении в сфере кинодосуга. Выросли поколения, довольные форматом малого экрана, готовые смотреть фильмы и сериалы на ходу. Тем более что к этому малому экрану их притягивали магнитом качественно сделанные новые сериальные истории — с иным типом рассказа и темпом действия. Мы со своей стороны делаем шаг навстречу. В этом году на фестивале помимо питчинга сериальных проектов и дискуссии руководителей онлайн-платформ будет представлена еще одна программа фестиваля — «Кинотавр. Сериалы», сформированная из премьерных эпизодов сериалов. Мы готовимся к будущему.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Евгений Григорьев, режиссер фильма «Подельники»:

— Когда мы выбирали мальчика на роль Ильи, я просто искал органику. Потому что у детей еще нет актерских навыков — это не Юра Борисов, не Лиза Янковская и не Паша Деревянко — не те, кому годами ставили актерский аппарат, большой, тонко настраиваемый, который работает даже при –44. Поэтому в детях очень сложно найти то, чего ты хочешь. Если знаешь, что ищешь, то просто смотришь, смотришь и смотришь, пока не встретишь нужного.

Алексей Ретинский, композитор фильма «Медея»:

— Когда сталкиваешься с таким мифом, как «Медея», в таком его воплощении, то приходится скорее ограничивать себя, чтобы эта горящая лава, впадающая в холодную океанскую воду твоего сознания, не взорвала мозг. Я пошел по достаточно традиционной классически оперной траектории музыкального решения. Это лейтмотивная система, где у каждого героя есть определенное звуковое поле, и эти звуковые поля, при взаимодействии персонажей, влияют друг на друга и, смешиваясь, производят гибридные звуковые явления.

Роман Васьянов, режиссер фильма «Общага»:

— Я старался максимально передать дух книги Алексея Иванова «Общага-накрови», которая лежит в основе фильма. Она тоже очень тяжелая и довольно развернутая. Думаю, всех немного смущает, что я ассоциируюсь с коммерческим кино (Васьянов — оператор фильмов «Стиляги», «Отряд самоубийц» и других. — «ВМ»), а снял такую драму. Но я как зритель люблю такие фильмы. И надеюсь, что буду делать разное кино в своей жизни.

Борис Хлебников, продюсер фильма «Нуучча»:

— Меня интересует не конкретно якутское кино, но кино в принципе. Здесь был отличный сценарий, поэтому мы его и сделали. Он основан на тексте Вацлава Серошевского (писатель, этнограф-сибириевед. — «ВМ»). И я не отношусь к этому, как к тому, что мы сделали «якутское кино». Мы просто сняли кино в Якутии. Мне очень интересно, как воспримут его там.