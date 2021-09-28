Олег Басилашвили: Помню случай у «Дворца Советов»

Олег Басилашвили/ Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это народный артист СССР, знаменитый актер Олег Басилашвили.

Олег Басилашвили в нашем восприятии неразрывно связан с Санкт-Петербургом. Он живет в Северной столице с 22 лет. Но родился и вырос он в Москве и в московском метро накатался сполна.

— Олег Валерианович, какая поездка в метро вам запомнилась?

— Какой же это был год? Сорок седьмой, сорок восьмой, сорок девятый? В общем, еще был жив Сталин. Однажды мы с товарищем спустились на станцию «Дворец Советов»…

— То есть на «Кропоткинскую»?

— Ну да, сейчас она так называется. Кстати, красивая станция: очень скупыми средствами достигнуто такое… воздушное ощущение. А выстроена она была у предполагавшегося Дворца Советов, который должен был быть безумной высоты. Потом на его месте устроили бассейн «Москва». А в наше время там был громадный котлован, окруженный забором, а рядом — пивной ларек. Так вот, спускаемся мы с Юркой — было довольно поздно — и слышим голоса полупьяные. Двое мужчин пытаются прорваться через контролерш без билетов.

Кадр из фильма «Не ждали», 2019

— О, тогда же еще турникетов не было…

— Да. Я за этих девчонок вступился, ну и что-то такое сказал неподобающее. Эти двое предъявили документы — оказалось, они сотрудники госбезопасности. Нас повели наверх. Я выкрикивал, что все расскажу их начальству. И тут нам навстречу как раз их начальник. Они ему сказали, что мы рядом с домом Василия Сталина — а он действительно жил в особняке неподалеку — пытались что-то нехорошее сделать.

А мы сказали, что те двое были выпивши, а мы пытались девчонкам помочь и все такое прочее. И этот начальник, спасибо ему, все понял. Прогнал этих двух. А нам сказал: «Чтобы я вас, тра-та-та, в жизни больше не видел!» И мы помчались через бульвар, мимо памятника Гоголю, ко мне домой, и Юрка ночевал у меня две ночи. Потому что боялся. Нас же могли в порошок смолоть.

— Вы часто ездите в метро?

— Сейчас уже не очень. А в студенческие годы и чуть позже ездил часто. Я человек стеснительный и специально с этим стеснением боролся. Я надевал берет (Басилашвили произносит «берЭт». — «МВ») с пером куриным и спускался в метро. На меня все смотрели — не потому, что я артист, меня не знали как артиста, а на мой берЭт. А я вырабатывал в себе наплевательское отношение к этому вниманию.

— Какие метрополитены могли бы подать пример московскому?

— Меня потрясло, как в Токио пишут названия станций. С левой стороны — очень серым, еле заметным шрифтом — название станции, с которой мы уехали. Потом красным или черным — название той, на которой мы сейчас. И затем, еще более отличающимся шрифтом — той, на которую мы должны приехать. Так что очень легко ориентироваться в этом метро. И еще там очень хорошие кондиционеры стоят — в жару приятно и удобно ездить.

ДОСЬЕ

Олег Басилашвили родился 26 сентября 1934 года в Москве. После окончания Школы-студии МХАТ (1956) стал работать в Ленинградском государственном театре имени Ленинского комсомола (сейчас — Санкт-Петербургский государственный театр «Балтийский дом»). С 1959 года — актер Большого драматического театра.