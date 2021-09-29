От шока до принятия: как пережить смерть близкого человека

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Смерть близкого человека — тяжелое испытание для любой семьи. И порой процесс принятия утраты может длиться годами. В некоторых случаях горюющий от тоски впадает в депрессию и сам нуждается в помощи специалистов. О том, как пережить такую трагедию, какие этапы принятия горя существуют и сколько длится период восстановления от случившегося, «Вечерней Москве» рассказала профессиональный семейный психолог Татьяна Потемкина.

По словам специалиста, утрата — это непременная часть нашей жизни, однако сегодня мы переживаем ее очень остро:

— Образ умершего, его действия, отношения с ним встроены в нашу жизнь. И, теряя его, мы теряем часть нашей личности, что заставляет нас горевать и проживать утрату. Но именно эти эмоции, как некий механизм, помогают нам «пересобрать» себя заново.

По словам эксперта, чтобы принять новую реальность, в которой больше нет умершего человека рядом, вам предстоит пройти определенные этапы проживания горя. Их делят на стадию шока, когда потерявший близкого не может поверить в произошедшее, после чего наступает стадия торга. На этом этапе возникает немыслимое чувство вины перед ушедшим. Вслед за торгом возникает гнев, который горюющий часто вымещает на окружающих.

По словам Потемкиной, именно гнев — очень важная составляющая часть периода горевания. После него происходит перестройка, потерявший близкого начинает приспосабливаться к нынешним реалиям. Примерно через год, уточнила эксперт, при нормальном течении жизни формируется новая реальность, когда человек, сохраняя память и светлые воспоминания об ушедшем, учится жить и двигаться дальше без любимого человека.

Важно знать, что этот сложный процесс проживания беды может продлиться и дольше — от года до трех лет:

— Иногда бывает осложненное горе, когда человек даже через много лет испытывает невероятную пустоту и боль. В таких случаях он нуждается в психологической помощи.

Кроме того, после трагедии может наступить депрессивное и субдепрессивное состояние, когда вытащить из эмоциональной ямы страдающего способен только специалист.