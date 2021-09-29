Пора жить, а не пить: в Москве стартует цикл семинаров для зависимых от алкоголя людей

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Цикл семинаров для зависимых от алкоголя людей и их родных стартует в столице 8 октября. Бесплатные семинары больше похожи на добрую беседу, но результат превосходит ожидания: люди идут сюда и... бросают пить!

Алкоголизм и наркомания ежегодно уносят тысячи жизней россиян, и, согласно статистике, Москва лидирует в этом печальном рейтинге.

«Хороший он человек, да только пьет…» С этого печального откровения начинают рушиться семьи. Число драм, случающихся на фоне алкоголизма, нередко именуемого «русской болезнью», но на самом деле беды, распространенной во всем мире, не поддается учету. Сломанные судьбы, искалеченные отношения, несчастные, лишенные тепла дома — все это он сделал он, алкоголь.

В последние годы стали появляться организации, где жены, мужья, дети и родители людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией, могут получить психологическую помощь и моральную поддержку. Появились и новые подходы: если раньше чуть ли не единственной панацеей от всех бед считалось кодирование, не дающее гарантии спасения от беды, сейчас научились работать с зависимыми от алкоголя людьми через оздоровление семейных отношений, помогая также и членам семьи избавляться от созависимости: семья как часовой механизм, в котором все шестеренки влияют на работу друг друга.

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В начале октября в Москве стартует очередной цикл семинаров для зависимых и их родственников под названием «Семейные вечера». Он пройдет уже в четвертый раз, так как проект оказался очень востребован, на семинарах практически не бывает свободных мест. Здесь ждут всех, кто созрел для того, чтобы измениться самому и тем самым помочь встать на путь трезвости своим зависимым близким.

Проект создавался в 2019 году специалистами — врачами-психиатрами-наркологами, психологами, специалистами медико-социальной реабилитации, объединившимися в некоммерческую организацию «Верный выбор». В своих начинаниях они нашли поддержку в лице настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерея Игоря Фомина, который предоставил для занятий помещение по адресу: ул. Лобачевского, 23. Сюда по пятницам, в 19:00, и начали приходить люди, которые хотят жить иначе или, имея перед глазами чужой негативный опыт, не хотят, чтобы эта беда коснулась их семьи, работают «на опережение» ситуации или ее профилактику.

Полное название проекта — «Семейные вечера. Как любить своих ближних?». Название выбрано неслучайно. Родственники пьющих людей часто путают созависимость с любовью, только созависимость — губит, а любовь — возрождает. А как любить? Об этом и семинары. Повторим: бесплатные и открытые. И проводят их энтузиасты только потому, что искренне хотят жить в стране, где много счастливых людей.

Начнется цикл 8 октября с лекции известного врача, психиатра-нарколога, психотерапевта высшей категории, кандидата медицинских наук, доцента кафедры наркологии РМАНПО Минздрава России Екатерины Анатольевны Соборниковой. Она расскажет о зависимостях и причинах их возникновения, о том, какие биологические, социальные и психологические факторы способствуют возникновению зависимости, какие ошибки совершают родители и как воспитывать ребенка так, чтобы ему и в голову не пришло искать радость в спиртном или наркотиках .

— Созависимость возникает у любого человека, проживающего вместе с пьющим родственником более двух лет. В рамках девяти семинаров слушатели узнают о том, как она меняет человека и, самое главное, как от нее избавиться, — рассказывает Екатерина Анатольевна Соборникова. — Также они научатся ассертивному поведению — уверенному, спокойному, но твердому, вспомнят про свои потребности и заново познакомятся с их индикаторами — чувствами, ведь созависимые люди живут главным образом проблемами своих употребляющих близких. Кроме того, участники семинаров узнают о языках принятия и отвержения, чтобы научиться общаться в семье с любовью и принятием, а также о том, как совладать со стрессом и восстановить силы после него.

Опыт и лечения зависимых людей, и общения с ними и их родными у Екатерины Анатольевны Соборниковой огромный. Она уверена: зависимость от алкоголя нужно считать болезнью, а не дурной привычкой, не слабоволием и, уж точно, не дурным поведением.

— Зависимостей в наше время стало больше, — рассказывает она. Например, появилась группа зависимостей не только от психоактивных веществ, но и от психоактивных действий — это азартные и компьютерные игры, зависимость от денежных ставок, даже от покупок — то, что называют шопоголизмом. Человек, имеющий предрасположенность к зависимости, может реализовать ее по-разному.

Часто одна зависимость трансформируется в другую. Надо понимать, что у любой зависимости, то есть заболевания, очень глубокие корни, которые располагаются на четырех уровнях человеческого существования — на биологическом, психологическом, социальном и духовном. И наследственно передается не сама болезнь, а предрасположенность к ней.

— Если в семье кто-то — родители ли, бабушки-дедушки или дяди-тети — злоупотребляли алкоголем, у их потомства есть риски: не будет такой человек употреблять алкоголь — будет здоров и счастлив, а если будет — у него болезненная потребность в алкоголе начнет нарастать и выльется в болезнь. Вот почему, если в роду были зависимые от алкоголя люди, детям нужно честно рассказывать о существующей опасности и объяснять, что в то время, пока другие пьют пиво, им нужно пить сок, не боясь прослыть белой вороной.

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А еще доктор Соборникова убеждена: зависимости нельзя вылечить только призывами вести себя прилично. Нужно лечить их профессионально, комплексно — лекарствами и психотерапией, в том числе психотерапией семейных отношений. И на семинарах меняется отношение людей к проблеме, пересматриваются пагубные стереотипы отношений:

— Женщины начинают понимать, что просто пилить своего мужа бессмысленно, он от постоянных выволочек пить меньше не станет. «Семейные вечера» — это наш курс для родственников, которые тоже учатся свое состояние регулировать. Ведь на самом деле жить рядом с зависимым человеком — то же самое, что жить на минном поле. Но это та беда, с которой можно и нужно справляться. Отдельно разбираем, как правильно преодолевать конфликты. А люди зависимые учатся у нас тому, как становиться более адаптивными без алкоголя и наркотиков. А знаете, какое самое частое восклицание у нас на занятиях? «Да что же я раньше этого не знал!» А потом люди продолжают: а знал бы, вся жизнь могла пойти по иному сценарию.

Для всех, кто хочет жить по счастливому сценарию жизни, двери на занятия открыты.