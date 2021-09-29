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Романтика Черного моря: в оформлении «Крымской» акцент сделают на стальных цветах

Василиса Чернявская 

Общество
Романтика Черного моря: в оформлении «Крымской» акцент сделают на стальных цветах
Визуализация станции «Крымская» Троицкой линии Московского метрополитена / Фото: Stroi.mos.ru

Во вторник, 28 сентября, в Москомархитектуре рассказали о дизайне станции «Крымская» Троицкой линии метрополитена.

Новое радиальное направление возьмет свое начало сразу от двух станций Московского центрального кольца — «ЗИЛ» и «Крымская». Столичные власти уже представили облик второй станции будущей ветки городской подземки. «Крымскую» — одну из девяти на первом отрезке Троицкой линии — будут отличать морские мотивы.

По задумке архитекторов и проектировщиков, светильники «чайки-паруса» напомнят пассажирам московской подземки о южном побережье.

— Также парящие светильники на платформе создадут романтичную атмосферу, — уверен главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Конструкцию обещают сделать прочной и в то же время смотрящейся легко. Свет от панелей будет исходить белый.

В целом в оформлении «Крымской» решено сделать акцент на стальных цветах. Серебристый оттенок получат потолок и основные колонны.

— Их выполнят из алюминиевых сотовых панелей, стены и полы — из светлосерого гранита с темными вставками, — добавил Кузнецов.

Над эскалаторным спуском, на торцевых стенах, разместят две художественные композиции. Первая из них будет называться «Крым — связь времен от античности до наших дней». Изображенная на ней лодка с плоскими веслами напомнит о связи Тавриды с Древней Грецией и том, как Крымское побережье многим позже стало интересным для торговцев из Италии. Серо-синяя волна добавит привлекательности рисунку и заставит вспомнить о волнах Черного моря. Эту и сходную по стилю вторую картину установят на небольшом расстоянии от фоновых рисунков, нанесенных на алюминиевые сотовые панели, которые украсят остальные объемы зала.

Романтика Черного моря: в оформлении «Крымской» акцент сделают на стальных цветахВизуализация станции «Крымская» Троицкой линии Московского метрополитена / Фото: Stroi.mos.ru

— «Крымская» будет иметь один наземный вестибюль, который выполнят в схожих со станцией стилистике и цветах, — рассказали о внешнем облике станции в Москомархитектуре.

В ведомстве добавили, что основной материал фасадов уже выбран. Предпочтение отдали полированному мрамору, к которому добавят привычный гранит и оригинальные витражные конструкции.

— Также верхний ярус закроют алюминиевыми горизонтальными пластинами. В состав павильона, помимо стандартного набора помещений, а именно кассового зала, эскалаторов и турникетов, будет интегрировано здание эксплуатационного персонала, — отметили также в прессслужбе комитета. Троицкую линию будут строить поэтапно, первый участок введут в 2025 году.

ЦИФРА

17 станций разместятся на новой Троицкой линии метро, которая с юга дойдет до ТиНАО.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

По прогнозам специалистов, Троицкой веткой метро ежедневно будут пользоваться около 100 тысяч человек. В районе будущей линии живет более миллиона человек.

КСТАТИ

Строительство Троицкой линии ведется в два этапа. До 2025 года планируется запустить участок от станции «ЗИЛа» до «Коммунарки». Здесь будет 11 станций. Еще шесть введут к 2027 году.

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