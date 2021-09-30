Врач-диетолог назвала топ-5 главных витаминов для мужчин

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Мужское здоровье зависит от многих факторов: это и полноценный сон, отказ от вредных привычек, правильное питание и активный образ жизни. Однако лучше всего организм укрепляют витаминные комплексы, которые особенно полезно принимать в осенний сезон. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, витамины группы E, B, A, С и D — это именно тот набор, который следует принимать каждому представителю сильного пола, чтобы уменьшить развитие тяжелых заболеваний и улучшить функции организма:

— Витамин Е, например, снижает риск ослабления потенции, улучшает работу кровеносных сосудов, замедляет процессы старения и повышает работоспособность. Содержится в растительных маслах, орехах, шпинате, оливках и семечках.

Большую роль в клеточном метаболизме человека и работе нервной системы играют витамины группы В. Соломатина уточнила, что данная категория полезных веществ способствует лучшему усвоению белков в организме и правильному распределению аминокислот в тканях:

— Витамины группы В1 в большом количестве можно найти в говяжьей печени, яйцах, молоке, фасоли и горохе. А В2 — в свинине, рыбе, твороге, овсяных хлопьях и соевом масле.

Регулирует свертываемость крови, а также принимает участие в метаболизме соединительной и костной ткани витамин К. Как заметила диетолог, насыщены этим жирорастворимым микроэлементом в основном продукты растительного происхождения:

— Салаты, белокочанная капуста, кабачки, крапива, некоторые зеленые овощи.

А вот за тестостерон и хорошее зрение, по словам собеседницы издания, отвечает витамин A. Он, как и витамин Е, тоже способствует повышению потенции, в то же время снижает риск развития онкологических процессов у мужчин. Для исключения дефицита этого витамина в организме эксперт рекомендует употреблять как можно больше моркови, красного перца, петрушки и рыбьего жира:

— Кстати, если вы курильщик, но пока не можете бросить эту привычку, не лишним будет прием витаминов группы С, а также продуктов, в которых они имеются. Дело в том, что именно эти микроэлементы значительно снижают вред, который наносит человеческому организму никотин. Более того, витамин С предотвращает развитие заболеваний сосудов, приводит в норму давление, снижается уровень холестерина в крови.

Чтобы насытить организм этим жизненно важным веществом, стоит включить в свой рацион питания большое количество овощей, фруктов, плодов и ягод:

— Здесь список очень большой — от цитрусовых до болгарского красного перца. Кстати, последний содержит три суточных нормы витамина С, а если вы его заморозите в открытом виде, то он будет содержать 15 суточных норм полезного вещества.

В заключение эксперт добавила, что очень полезные свойства у томатов, которые содержат сразу несколько важных витаминов. Они помогают мужчине избежать аденомы предстательной железы и рака, который может развиться после 60 лет:

— Стоит отметить, что именно помидоры — одни из немногих овощей, которые после термической обработки даже улучшают свои хорошие медицинские качества. Это происходит благодаря ликопину — красному пигменту, который дает красный оттенок помидорам.

Поэтому томатный суп или сок, добавила врач, не менее полезны, чем свежие овощи с огорода.