Как будет работать Центр амбулаторной онкологической помощи

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве на базе Городской клинической больницы им. С. П. Боткина открылся Центр амбулаторной онкологической помощи. Зачем он нужен и какую помощь будут там оказывать, вчера «Вечерней Москвы» рассказал заместитель главного врача больницы по медицинской части, врач-хирург Дмитрий Греков.

— Дмитрий Николаевич, расскажите, что представляет собой Центр амбулаторной онкологической помощи?

— Это структурное подразделение Боткинской больницы, в котором оказывается весь спектр онкологической помощи пациентам Западного административного округа — от диагностики и постановки диагноза до специализированного лечения и дальнейшего наблюдения. Он нужен в первую очередь для того, чтобы пациенты могли пройти лечение в одном месте и у высококвалифицированных специалистов. Раньше онкологические отделения были рассредоточены по всему Западному округу, пациент тратил много времени на посещение медучреждений, потому что получить консультацию можно было в одном месте, диагностику — в другом, лечение — в третьем и так далее.

Такие центры в соответствии с новым московским стандартом онкопомощи появятся при каждом из шести якорных онкологических стационаров столицы, чтобы пациенты каждого округа получали специализированное лечение в стенах одного медицинского учреждения.

— Какая помощь будет оказываться пациентам?

— У нас созданы все условия, чтобы пациент смог получить всю необходимую онкологическую помощь, это касается и диагностических процедур. Список диагностических исследований самый широкий — это и УЗДГ, ЭХО-КГ, ЭКГ, МРТ, КТ, и дерматоскопия, и, конечно же, биопсия, которую можно сделать уже во время первичного приема, что значительно ускорит верификацию диагноза у пациентов с подозрением на онкологию. От скорости постановки правильного диагноза часто зависит и исход лечения. Для проведения биопсий в центре есть собственная операционная с палатой пробуждения.

— В чем преимущества центра по сравнению с привычными онкоотделениями?

— Кроме всего перечисленного выше, огромным преимуществом является и собственная современная молекулярнобиологическая лаборатория, расположенная на территории больницы, здесь проводится весь спектр цитогенетических и молекулярно-генетических исследований.

К тому же в условиях многопрофильного стационара у наших пациентов есть возможность получать лечение не только по основному заболеванию, но и по всем сопутствующим. Также не могу не отметить то, в каких комфортных и приятных условиях проходят лечение пациенты.

Здесь предусмотрены пространства для уютного ожидания и отдыха пациентов и сопровождающих. В залах химиотерапии расположены многофункциональные кресла, каждое оборудовано пультом управления и планшетом, специальной автоматической шторой, которую пациент может сам закрыть, кнопкой вызова медицинского персонала. Пациент самостоятельно может регулировать высоту, угол наклона, положение спинки, выбирать для просмотра фильм или читать книгу. На самом деле это очень важно, ведь химиотерапия занимает от двух до четырех часов. Мы очень хотели, чтобы это время было максимально комфортным для пациента.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

— Дизайн и обстановка специально продумывались под потребности онкологических пациентов?

— Конечно. Мы тщательно подходили к дизайну, для нас было важно создать домашнюю, теплую обстановку. Спокойные пастельные тона, мягкая мебель, диваны и кресла, аквариум, мини-камин — наш центр совсем не напоминает больницу, но точно настраивает пациента на позитивный лад. Ведь правильный настрой — одно из важнейших условий успешной борьбы с болезнью. В кабинете приема врачей-онкологов предусмотрено место не только для пациента, но и для сопровождающего родственника. Кроме того, в новом здании создана безбарьерная среда.

— Какие перспективы развития онкологической службы в Боткинской больнице?

— Открытие нового корпуса позволит нам принимать в два раза больше пациентов, причем записаться к онкологу можно будет в самые короткие сроки, плюс ранняя диагностика и своевременное лечение — наши основные преимущества. Все это выведет онкологическую помощь на качественно новый уровень с полностью замкнутым циклом: от первичного обращения, диагностики с использованием мощностей стационара, проведением профессионального онкоконсилиума до своевременного начала лечения (онкохирургия, противоопухолевая лекарственная терапия) с последующим диспансерным наблюдением пациентов.

ДОСЬЕ

Дмитрий Николаевич Греков окончил Красноярский государственный медицинский институт в 1994 году по специальности «лечебное дело». Имеет степень кандидата медицинских наук, является обладателем статуса «Московский врач». В 2016 году награжден почетным званием «Почетный медицинский работник города Москвы». Медицинский стаж — более 20 лет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В обновленном здании смогут принимать в 2 раза больше человек, чем ранее, а также проводить до 160 тысяч консультаций в год. Дневной стационар на 22 койки рассчитан на проведение до25 тысяч курсов химиотерапии ежегодно. В целом по Москве за шесть месяцев этого года провели 150 921 госпитализацию, 6168 курсов с использованием лучевой терапии и 130 826 курсов химиотерапии.