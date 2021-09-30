Бросить в воду, как котят: чем опасно учебное вождение на автомагистрали

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Автошколы могут обязать обучать граждан вождению в условиях автомагистрали. Нововведение коснется и автомобилистов, и мотоциклистов. В чем специфика данного типа езды и уместно ли допускать начинающих водителей на скоростные трассы — читайте в тексте «ВМ».

Зачем ввели обязательство?

Инициатива хорошая, но придется соблюсти ряд нюансов, считает замглавреда издательского дома «За рулем» Никита Гудков. По его словам, проблема отсутствия дисциплины вождения на магистрали среди неопытных автовладельцев действительно ощутима. Вот почему будущих водителей решили официально обучать езде на скоростной трассе.

— До сих пор в практической части обучения не было такого пункта. Именно поэтому мы часто наблюдаем следующее: многие водители едут в левом ряду при свободных правых или совершают опережение, создавая помехи для двигающихся сзади машин, — пояснил Гудков.

Однако не все специалисты разделяют мнение о том, что введение нового обязательства является оправданным. Так, автоэксперт Кирилл Бревдо считает, что езда учебных машин по автомагистрали — это «лишняя вещь». По его словам, инициатива содержит больше минусов, чем плюсов.

— Сложно сказать, чем руководствовались авторы данной инициативы. Видимо, они хотели охватить больший спектр ситуаций, которые сопряжены с вождением автомобиля. На мой взгляд, это лишняя вещь. Минусов у такой инициативы больше, чем плюсов, — высказался собеседник «ВМ».

Новые помехи на дорогах или безопасность?

Автоэксперт Кирилл Бревдо предположил, что учебные автомобили будут создавать помехи для других участников движения на скоростной трассе.

— Создавать помехи другим участникам движения такие машины будут. Даже при езде по городу новички раздражают водителей. Если такое будет происходить и на автомагистрали, поводов для создания нервных ситуаций будет еще больше, — заявил он.

Также он добавил: начинающим водителям лучше освоить базовые навыки, в частности, старт в горку и парковку. Автолюбитель, который научился ездить по городу, легко и быстро освоит вождение на скоростной трассе, считает собеседник «ВМ».

И все же присутствие новичков на автомагистрали может стать вполне безопасным. Для этого ученику достаточно знать теорию вождения и чувствовать себя на дороге уверенно. Вот почему ездить по скоростной трассе лучше на завершающем этапе обучения, поделился автоэксперт Никита Гудков.

— Прежде всего, нужно изучить заранее теорию. Это поможет водителю двигаться на свободной дороге как можно правее, а при перестроении использовать сигналы поворота. Тем более в техническом смысле у инструктора есть все для помощи. Он может контролировать маневрирование в свое зеркало, — заверил специалист.

Он добавил, что ученик, выезжающий на автомагистраль, должен быть приучен к движению с достаточно большими скоростями. В противном случае новичок будет ощущать себя неуверенно и беспомощно, считает Гудков.

— Думаю, на автомагистраль можно выезжать в самые последние часы обучения. Для этого хорошо подойдут завершающие два–три часа. Привычка к скорости должна прийти постепенно, естественным образом. Иначе это все равно что обучать человека плаванию, бросив его в воду, — отметил автоэксперт.

«Поставить взгляд» и научиться смотреть в зеркала

В езде по скоростной трассе есть своя специфика, подчеркнул Гудков. Прежде всего, у водителя должен быть правильным образом «поставлен» взгляд.

— На автомагистрали нужно особым образом ставить свой взгляд: смотреть не только себе под нос, но и по сторонам, и вдаль. С ростом скорости визуальный коридор сужается. Есть методики, которые позволяют «поставить» взгляд правильным образом. Самое главное — не смотреть всегда в одно и то же место, находящееся слишком близко, — объяснил специалист.

Также водителям стоит запомнить строгое правило: при свободной дороге нужно двигаться по правой полосе. Российские автовладельцы часто пренебрегают этим, уточнил Гудков.

Кроме того, следует внимательно отнестись к перестроению в другую полосу. Неопытные водители иногда забывают смотреть в боковые зеркала и включать сигналы поворота. Некоторым сложно определить расстояние до машины, которая двигается сзади, прокомментировал эксперт.