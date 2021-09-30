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Без помощи суда: как могут измениться правила выезда детей за границу

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Без помощи суда: как могут измениться правила выезда детей за границу
Фото: pexels.com / Gustavo Fring

МВД РФ сообщило о намерении изменить порядок выезда несовершеннолетних за границу. Нововведения будут направлены на урегулирование ситуаций, когда один из родителей выступает против вывоза ребенка. Такой сценарий нужно закрепить нормативно, отметили в ведомстве. «Вечерняя Москва» пообщалась со специалистами и узнала, каких изменений в законе стоит ожидать.

Предотвратить «похищение»: какие меры можно принять

Механизм выезда несовершеннолетних за границу действительно требует усовершенствования, считает правовой эксперт Борис Пантелеев. По его словам, в России часто происходят так называемые похищения ребенка одним из родителей. Однако сотрудники полиции, как правило, не заводят уголовные дела в подобных ситуациях. Это возможно лишь в случае участия в деле посторонних лиц или применения насилия в обращении с ребенком, объяснил специалист.

Собеседник «ВМ» предположил, что для контроля вывоза детей за границу будет использоваться специальный сторожевой листок. Документ позволит принимать решение о выезде несовершеннолетнего только в присутствии родителя-оформителя.

Такой же метод в некоторых случаях регулирует порядок оформления недвижимости, пояснил Пантелеев. Например, собственник может оформить сторожевой листок, согласно которому все сделки купли и продажи недвижимости будут заключаться исключительно в присутствии заявителя.

— Полагаю, нечто подобное будет предпринято и в случае с выездом детей за рубеж. Сегодня для этого требуется только нотариальное согласие на поездку. Даже без соглашения одного из родителей можно воспользоваться услугами недобросовестного нотариуса и получить документ для выезда ребенка, — высказался специалист.

В случае введения сторожевого листка передвижение ребенка будет фиксироваться родителем, оформившим документ. Например, это действие поможет блокировать доверенность, действие которой длится несколько лет, отметил Пантелеев.

— Возможно, родитель сможет подать заявление о том, что он возражает против выезда ребенка за границу РФ без его личного участия и ведома. Сторожевой листок, поданный родителем, заблокирует передвижение несовершеннолетнего, — уточнил он.

Указанный способ правовой защитник считает одним из вероятных путей решения проблемы.

Как закон о выезде несовершеннолетних работает сейчас

На сегодняшний день ограничение на выезд несовершеннолетнего может действовать только в течение периода, указанного в заявлении. Раньше оно носило бессрочный характер.

— Более того, указанные в заявлении ограничения будут распространяться не на обоих родителей, а только на того, против выезда с которым возражает заявитель, — прокомментировала член Ассоциации юристов России Ольга Турунина.

Родитель может отозвать заявление в административном порядке. Обращение в суд допускается только в случае, если спор не может быть урегулирован «мирным путем с учетом мнения несовершеннолетнего», подчеркнула юрист.

— В семейных отношениях, основанных на доверии и компромиссе, обращение в суд должно выступать крайним средством защиты прав ребенка, если она объективно не может быть осуществлена родителями либо органами опеки и попечительства, — заявила собеседница издания.

С июля выезд детей за рубеж был упрощен. Теперь ребенок может отправиться в другую сторону без сопровождения, имея нотариально заверенное согласие только одного родителя. Раньше было необходимо получить согласие от обоих.

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