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«Осторожно, мошенники!»: как соцработники защищают пенсионеров от аферистов

Марьяна Шевцова

Общество
«Осторожно, мошенники!»: как соцработники защищают пенсионеров от аферистов
Фото: Михаил Подобед / Вечерняя Москва

К сожалению, в современном мире случаи мошенничества и вымогательства денег нередки. Пенсионеры, особенно одинокие, из-за доверчивости и необходимости внимания к своему состоянию здоровья в силу возраста, становятся легкой добычей. В День старшего поколения Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы рассказывает, как социальные службы заботятся о гражданах, получающих услуги на дому, чтобы защитить их от действий преступников.

— Социальные работники в рамках профилактических мероприятий ведут работу с москвичами, получающими надомное обслуживание. Им в подробной и доступной форме предоставляется вся необходимая информация о возможных противоправных действиях и мерах, которые помогут избежать уловок мошенников. Я всех прошу быть бдительными и прислушиваться к рекомендациям, — отмечает заместитель руководителя ведомства Павел Келлер.

В современном мире существует множество способов обмана незащищенных слоев населения. Нередко мошенники представляются работниками Пенсионного фонда, районной управы, организаций сферы ЖКХ, здравоохранения и соцзащиты. Недобросовестные люди предлагают медицинские препараты и товары, санаторно-курортное лечение, консультации чудо-врачей. Под видом волонтеров предлагают тесты на коронавирус, индивидуальные средства защиты или санитарную обработку помещения. Также обещают обработать стояки, почистить окна, провести диагностику газового или электрооборудования.

— В моей практике был инцидент, когда одной женщине чуть не поменяли исправный счетчик воды. Сначала ее одолевали звонками, потом пришел «мастер», взял деньги и почти ушел. К счастью, я оказалась рядом. Всю сумму вернули. Бабушка быстро пришла в себя и успокоилась, после чего я помогла ей обратиться в полицию. Однако такие неприятные эпизоды не единичны, — рассказала столичный соцработник Анна Белова.

Чтобы предупредить подобные преступления, социальные работники постоянно проводят со своими подопечными разъяснительные беседы, напоминают об основных правилах безопасной жизни в мегаполисе. Они просят не доверять незнакомым людям, не откровенничать о своих близких, не отвечать на вызовы от неизвестных номеров, не переходить по веб-ссылкам, которые приходят с этих телефонов, не открывать дверь. Работники социальных служб напоминают об опасности передавать свои документы кому-либо, подписывать бумаги, содержание которых непонятно. В целях защиты от посягательств аферистов москвичам выдают памятки «Осторожно, мошенники!», тематические листовки и буклеты. В них — вся информация о правилах поведения с незнакомыми людьми; приемах, которыми обычно пользуются недобросовестные граждане; способах противодействия им, а также контактные телефоны учреждений соцзащиты и правоохранительных органов. Важно знать, что официальные представители государственных организаций и структур никогда не приходят без предварительного звонка. Кроме того, они обязаны предъявлять документы, подтверждающие их личность и должность.

«Осторожно, мошенники!»: как соцработники защищают пенсионеров от аферистовФото: Pexels / Anna Shvets

Социальные работники внимательно отслеживают ситуацию на местах и оперативно информируют сотрудников столичного Департамента труда и социальной защиты населения и правоохранительные органы обо всех подозрительных случаях. Эта работа проводится в рамках взаимодействия с Главным управлением Министерства внутренних дел РФ по городу Москве при обеспечении безопасности одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе по Государственной программе города Москвы «Безопасный город».

— Мы осуществляем межведомственное взаимодействие, в том числе с полицией. Если соцработник зафиксировал случай мошенничества, то он сообщает об этом своему руководителю, а тот — правоохранительным органам. Помимо этого, просим старших по домам, консьержей сохранять бдительность. Ситуация берется на контроль, — рассказала заместитель директора Территориального центра социального обслуживания (ТЦСО) «Жулебино» Вероника Сокольникас.

Помимо этого, соцработники помогают представителям старшего поколения зарегистрироваться и пройти онлайн-курсы по финансовой и правовой грамотности, которые проводятся в рамках проектов «Мой социальный центр» и «Московское долголетие». На лекциях можно узнать об опасностях финансовых пирамид, основных видах мошенничества, в том числе при операциях с банковскими картами. На портале «Я дома» этой проблеме, а самое главное, мерам предосторожности отведен специальный раздел: «Риски: что делать, если угрожают мошенники».

Если при общении незнакомец представился социальным работником, сотрудником соцслужбы, и у вас возникли сомнения или подозрения, прежде, чем принимать какие-то решения, свяжитесь со своими близкими или позвоните в районный центр социального обслуживания, окружное управление социальной защиты населения. Также можно обратиться на единый телефон справочной службы Департамента труда и соцзащиты +7(495)870-44- 44, который работает круглосуточно.

День старшего поколения — праздник, который имеет особенную важность. Проявите заботу о близких. Позвоните маме и папе, бабушке и дедушке, чтобы поздравить их и предложить им свою помощь или просто проведите с ними время. Для них это очень важно!

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