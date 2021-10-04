Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Улетят мигом»: кому и зачем нужны квартиры площадью девять «квадратов»

Елизавета Короткова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Улетят мигом»: кому и зачем нужны квартиры площадью девять «квадратов»
Фото: pixabay.com

4 октября на московском рынке недвижимости появилась квартира площадью девять квадратных метров. Такое помещение находится в одном из многофункциональных комплексов столичных Вешняков. Кому придется по вкусу «компактное» жилье и чем опасно длительное пребывание в «микроквартире» — в материале «ВМ».

«Жить можно»: зачем покупать маленькую квартиру

Средняя площадь квартир постепенно сокращается, а их стоимость продолжает расти. Этот процесс влечет за собой рост популярности «микростудий»: такой тип жилья уже востребован на зарубежном рынке, пишут «Известия».

Если подобных законных предложений в Москве станет больше, спрос на экстремально маленькое жилье действительно возникнет, подтвердил риелтор Константин Барсуков. Возможность иметь тесную квартиру в собственности для многих гораздо привлекательнее пребывания в «коммуналке», объяснил он в беседе с «ВМ».

— Думаю, такая квартира улетит мигом. Цена у этого жилья небольшая: человек, скорее, предпочтет жить в отдельной маленькой квартире, чем в «коммуналке» с общим санузлом и кухней. Так что спрос будет большим. Чем меньше стоит товар, тем больше на него спрос при нормальных потребительских свойствах. Жить в этой квартире можно? Можно, — прокомментировал Барсуков.

Конечно, ради жизни в своей квартире площадью девять «квадратов» придется пожертвовать комфортом, добавил риелтор. Однако найдется немало собственников, готовых переехать в такое помещение, считает он.

— Чаще всего маленькие квартиры покупают те, у кого нет денег на полноценную «однушку». Это совершенно разные люди: например, студенты или молодые пары, которые не планируют заводить детей в ближайшем будущем. Также небольшая жилплощадь подходит одиноким мужчинам после развода в семье. Студия для них будет в самый раз, — уточнил собеседник «ВМ».

По словам риелтора, молодежь — «самая гибкая категория», представители которой чаще всего готовы жертвовать комфортом ради жилья в собственной квартире. «Микростудия» подойдет и для зрелых людей, стремящихся иметь недвижимость в Москве. Свои девять «квадратов» для них гораздо ценнее доли в «коммуналке», напомнил специалист.

Барсуков подчеркнул: иногда квартиры «режут» незаконно. Тогда «однушка» может превратиться в две маленьких студии. В случае любых сомнений собственнику рекомендуется обратиться за помощью к риелтору.

— Есть люди, которые совершенно не разбираются в купле-продаже, но работают без риелторов. Среди них тоже может возникнуть спрос. Если речь идет о «переделывании» квартиры, то у собственника впоследствии могут возникнуть проблемы, — предупредил риелтор.

Собеседник «ВМ» призвал следить за законностью предложений по продаже «микроквартир». В России существуют «нормы предоставления жилого помещения в собственность или по договору социального найма». Согласно документу, общая площадь проживания, необходимая одному человеку, составляет 33 квадратных метра, а двоим — 42 «квадрата». При этом для семей из трех и более человек действует норма 18 квадратных метров на каждого.

«Выхватить кусочек Москвы»: как жить в «микростудии» без вреда для здоровья

Проживание в экстремально маленьком помещении может повлиять на эмоциональное состояние человека, сообщил «Вечерней Москве» психолог Андрей Зберовский. Однако все зависит от жизненных обстоятельств и настроя, с которым собственник приобретает «микроквартиру», подчеркнул он.

— Если у человека есть понятная «дорожная карта» движения в жизни, покупка маленькой квартиры не станет для него ударом. Когда покупатель планирует дальнейшее расширение метража, любое приобретение является элементом оптимизма. Например, человек выхватил кусочек Москвы, приехав издалека, где люди живут беднее и у них меньше перспектив. Если собственник знает, куда двигаться дальше, даже девять метров для него — «зона оптимизма», — заметил психолог.

Он добавил: стоит воздержаться от покупки «компактной» недвижимости, не зная, «куда двигаться дальше». В таком случае «компактная» квартира может стать «последним пристанищем», считает Зберовский.

— Если человек покупает квартиру, не имея дальнейшего плана действий, недвижимость может стать для него «зоной пессимизма». Тогда это будет последним пристанищем, где человек уйдет в депрессию и тоску, — заключил собеседник издания.

Читайте также:
риелторэкспертыНедвижимость
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не люблю, но жить останусь

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Советская идея перестала быть интересной

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Все мнения
О проекте