«Улетят мигом»: кому и зачем нужны квартиры площадью девять «квадратов»

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4 октября на московском рынке недвижимости появилась квартира площадью девять квадратных метров. Такое помещение находится в одном из многофункциональных комплексов столичных Вешняков. Кому придется по вкусу «компактное» жилье и чем опасно длительное пребывание в «микроквартире» — в материале «ВМ».

«Жить можно»: зачем покупать маленькую квартиру

Средняя площадь квартир постепенно сокращается, а их стоимость продолжает расти. Этот процесс влечет за собой рост популярности «микростудий»: такой тип жилья уже востребован на зарубежном рынке, пишут «Известия».

Если подобных законных предложений в Москве станет больше, спрос на экстремально маленькое жилье действительно возникнет, подтвердил риелтор Константин Барсуков. Возможность иметь тесную квартиру в собственности для многих гораздо привлекательнее пребывания в «коммуналке», объяснил он в беседе с «ВМ».

— Думаю, такая квартира улетит мигом. Цена у этого жилья небольшая: человек, скорее, предпочтет жить в отдельной маленькой квартире, чем в «коммуналке» с общим санузлом и кухней. Так что спрос будет большим. Чем меньше стоит товар, тем больше на него спрос при нормальных потребительских свойствах. Жить в этой квартире можно? Можно, — прокомментировал Барсуков.

Конечно, ради жизни в своей квартире площадью девять «квадратов» придется пожертвовать комфортом, добавил риелтор. Однако найдется немало собственников, готовых переехать в такое помещение, считает он.

— Чаще всего маленькие квартиры покупают те, у кого нет денег на полноценную «однушку». Это совершенно разные люди: например, студенты или молодые пары, которые не планируют заводить детей в ближайшем будущем. Также небольшая жилплощадь подходит одиноким мужчинам после развода в семье. Студия для них будет в самый раз, — уточнил собеседник «ВМ».

По словам риелтора, молодежь — «самая гибкая категория», представители которой чаще всего готовы жертвовать комфортом ради жилья в собственной квартире. «Микростудия» подойдет и для зрелых людей, стремящихся иметь недвижимость в Москве. Свои девять «квадратов» для них гораздо ценнее доли в «коммуналке», напомнил специалист.

Барсуков подчеркнул: иногда квартиры «режут» незаконно. Тогда «однушка» может превратиться в две маленьких студии. В случае любых сомнений собственнику рекомендуется обратиться за помощью к риелтору.

— Есть люди, которые совершенно не разбираются в купле-продаже, но работают без риелторов. Среди них тоже может возникнуть спрос. Если речь идет о «переделывании» квартиры, то у собственника впоследствии могут возникнуть проблемы, — предупредил риелтор.

Собеседник «ВМ» призвал следить за законностью предложений по продаже «микроквартир». В России существуют «нормы предоставления жилого помещения в собственность или по договору социального найма». Согласно документу, общая площадь проживания, необходимая одному человеку, составляет 33 квадратных метра, а двоим — 42 «квадрата». При этом для семей из трех и более человек действует норма 18 квадратных метров на каждого.

«Выхватить кусочек Москвы»: как жить в «микростудии» без вреда для здоровья

Проживание в экстремально маленьком помещении может повлиять на эмоциональное состояние человека, сообщил «Вечерней Москве» психолог Андрей Зберовский. Однако все зависит от жизненных обстоятельств и настроя, с которым собственник приобретает «микроквартиру», подчеркнул он.

— Если у человека есть понятная «дорожная карта» движения в жизни, покупка маленькой квартиры не станет для него ударом. Когда покупатель планирует дальнейшее расширение метража, любое приобретение является элементом оптимизма. Например, человек выхватил кусочек Москвы, приехав издалека, где люди живут беднее и у них меньше перспектив. Если собственник знает, куда двигаться дальше, даже девять метров для него — «зона оптимизма», — заметил психолог.

Он добавил: стоит воздержаться от покупки «компактной» недвижимости, не зная, «куда двигаться дальше». В таком случае «компактная» квартира может стать «последним пристанищем», считает Зберовский.

— Если человек покупает квартиру, не имея дальнейшего плана действий, недвижимость может стать для него «зоной пессимизма». Тогда это будет последним пристанищем, где человек уйдет в депрессию и тоску, — заключил собеседник издания.