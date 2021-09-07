Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами

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Самые дешевые квартиры в Москве продаются на юго-востоке столицы. Об этом рассказал риелтор Иван Солдатенков.

При этом специалист отметил, что выбирать недвижимость лучше на северной, западной и южной части города, так как там более развита транспортная сеть и больше мест для отдыха с зелеными зонами. Для этого подойдут районы Строгино, Фили, Новопеределкино, Рассказовка или направление Киевского шоссе.

Если в этих районах не найдется подходящей жилплощади, внимание можно обратить на северо-восток города или ближнее Подмосковье — Долгопрудное или Мытищи, где хорошие условия и развитая инфраструктура.

Эксперт отметил, что с близостью к центру число бюджетных вариантов уменьшается. Например, цены в Марьине заметно ниже, чем в Чертанове. Он также подчеркнул, что в последние годы значительно упала в цене недвижимость в старом жилом фонде в центре, однако все равно позволить ее могут не все.

Руководитель Аналитического центра ЦИАН Алексей Попов ранее назвал стоимость самых дешевых и дорогих квартир для аренды в Москве.